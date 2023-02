Un séisme de magnitude 4,2 en mer Méditerranée ressenti en Israël

Le séisme s’est produit en mer Méditerranée au large des côtes du Liban

Un nouveau tremblement de terre d'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter a été ressenti en Israël mercredi matin, selon les premières informations. Le séisme s’est produit en mer Méditerranée au large des côtes du Liban. Aucune information sur de possibles dégâts ou victimes n'est apparu pour le moment.

https://twitter.com/i/web/status/1628282088154714115 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans la journée de lundi, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 a frappé le sud de la Turquie, à la frontière avec la Syrie. Les secousses ont été ressenties dans toute la région, y compris dans le nord d'Israël, au Liban, en Égypte et en Irak. Au moins six personnes ont été tuées et près de 300 blessées.

Le 6 février, un tremblement de terre dévastateur a secoué la Turquie et la Syrie, faisant plus de 46 000 morts et détruisant des milliers de maisons. Depuis, plusieurs milliers de répliques de moindre puissance ont été ressentis dans la région, créant de nouveaux obstacles aux efforts de sauvetage internationaux.