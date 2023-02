Iran : une enquête de CNN révèle que les Gardiens de la révolution ont torturé des manifestants

Les témoignages font état d'utilisation de décharges électriques et de harcèlement sexuel contre les détenus

Une enquête de la chaîne d’information américaine CNN publiée mercredi et rapportée par le radiodiffuseur public israélien Kan, révèle que des dizaines de centres de détention non officiels ont été mis en place en Iran, dans lesquels les autorités ont torturé les manifestants arrêtés. Plusieurs de ces centres de détention se trouvent à l'intérieur de bâtiments officiels du régime, comme des bases militaires. Les autres sont dans des structures temporaires.

Les témoignages font état de l'utilisation de décharges électriques et de harcèlement sexuel contre les détenus. Les Gardiens de la révolution ont pu ainsi extorquer des aveux forcés aux détenus grâce à la torture.

Associated Press Illustration - Manifestations en Iran

Un étudiant en médecine arrêté pendant les manifestations et emprisonné dans l’un de ces centres de détentions non officiels, a déclaré avoir reçu de nombreux coups dès le premier jour de son incarcération, les actes de torture s’aggravant jour après jour.

"Il y avait un placard dans le coin de la pièce plein d'appareils de torture - des bâtons électriques servant à battre les bovins et les moutons, des cutters et des seringues. Ils voulaient que je reste en vie le plus longtemps possible, pour me torturer encore plus. Les gardes ont également commencé à m'embrasser l'arrière de la tête et à toucher mes parties intimes", dénonce-t-il. Il a également affirmé que les gardes l’avaient forcé à se dénuder et l'avaient harcelé sexuellement.