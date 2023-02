Trois terroristes recherchés ont été tués

Des affrontements majeurs ont eu lieu ce mercredi à Naplouse lors d'une opération antiterroriste de Tsahal menée en coordination avec le Shin Bet. Outre les deux terroristes recherchés qui ont été tués dans un raid de l'armée, on dénombre huit morts et une centaine de blessés dans des échanges de tirs avec les soldats, selon le ministère de la Santé palestinien.

Les affrontements ont éclaté lors d'une opération antiterroriste de Tsahal visant à arrêter trois membres du groupe de la Fosse aux lions, responsables de plusieurs fusillades contre des soldats contre l'armée au cours des derniers mois. Le sergent-chef Ido Baruch, 21 ans, a trouvé la mort dans l'une de ces attaques. Dès leur entrée à Naplouse, les combattants de Tsahal ont été la cible de tirs de snipers, d'après des sources israéliennes.

Après avoir encerclé la maison des terroristes retranchés à l'intérieur, les soldats ont lancé un missile antichar sur le bâtiment, tuant les deux hommes. Au début de l'assaut de Tsahal, Hussam Aslim, l'un des deux suspects, avait écrit sur Facebook qu'il était prêt à mourir en "martyr".

Courtesy Les deux terroristes recherchés Hussam Aslim et Mohammed Abu Baker

"Des soldats des gardes-frontières, des combattants du Shin Bet et des forces de Tsahal ont opéré dans la Kasbah de Naplouse afin d'arrêter des personnes recherchées impliquées dans des fusillades et qui projetaient de commettre d'autres attaques par balle. Lors de l'opération, les personnes recherchées et d'autres hommes armés ont été neutralisés", ont déclaré Tsahal et le Shin Bet dans un communiqué conjoint.

"À l'arrivée des forces, les hommes recherchés ont ouvert le feu sur les soldats qui ont riposté et neutralisé deux des hommes recherchés. Un autre suspect recherché, lui aussi armé, a également été neutralisé alors qu'il sortait d'un bâtiment. Les soldats de Tsahal ont par ailleurs été la cible de tirs d'explosifs et de cocktails Molotov. Les trois terroristes éliminés sont Hussam Aslim, 24 ans, l'un des dirigeants du groupe terroriste de la Fosse aux lions, impliqué dans des fusillades, des attentats à la bombe ainsi que dans la mort du sergent-chef Ido Baruch ; Muhammad Fatah, 24 ans, membre du Jihad islamique ayant perpétré des fusillades contre les forces militaires dans les territoires de Judée et de Samarie et Walid Dahil, 24 ans, également à la tête de la Fosse aux lions. Lors de la perquisition effectuée par les forces de l'ordre dans le bâtiment où ils séjournaient, deux armes et munitions ont été saisies", poursuit le communiqué.

Aucun blessé n'a été rapporté parmi les forces israéliennes.