Le premier forum d'affaires I2U2 aura lieu jeudi à Abou Dhabi

Le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Ronen Levy (Maoz) conduira la délégation israélienne à la conférence du forum I2U2, (le groupe de pays qui comprend Israël, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l'Inde) qui se réunira jeudi à Abu Dhabi. Il s'agit de la première réunion du forum à laquelle participeront des responsables gouvernementaux des quatre États membres afin de créer des liens commerciaux avec des projets existants et de promouvoir de nouveaux projets de coopération.

Créé il y a environ un an, le forum I2U2 portera sur la sécurité alimentaire, l'eau, l'énergie, les transports, l'espace, la santé ou encore l'intelligence artificielle.

La délégation israélienne, qui compte environ 40 membres dont des représentants d'entreprises israéliennes de divers secteurs, présentera son savoir-faire dans le but d'apporter sa contribution aux projets. En outre, la délégation israélienne mènera une initiative dans le domaine de l'espace dans l'objectif de pouvoir faire face au changement climatique, et cette activité rejoint les projets promus par le partenariat dans le forum.

De plus, les représentants du ministère des Affaires étrangères, des représentants des ministères de l'Économie, de l'Énergie, de l'Agriculture, de la Santé et des Transports sont attendus. Des représentants de l'Autorité de l'innovation, de l'Association des fabricants, de l'Institut des exportations, de l'Autorité de l'eau et de l'Agence spatiale israélienne y participeront également.

"Les accords d'Abraham ont un impact étendu et durable sur le Moyen-Orient et au-delà. L'I2U2 en est un excellent exemple pour montrer comment la normalisation a la capacité de créer de nouveaux partenariats, pour le bénéfice de tous", a déclaré le directeur général du ministère des Affaires étrangères Ronen Levy.