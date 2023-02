Les services de sécurité jordaniens ont profané les tefillin du grand rabbin de Dubaï

Des agents de sécurité ont coupé les lanières de cuir des tefillin du rabbin, arguant qu’il pourrait les utiliser pour étrangler des passagers

Alors qu’il tentait d'embarquer sur un vol de correspondance pour Abu Dhabi, des agents de sécurité de l'aéroport international Queen Alia d'Amman, en Jordanie, ont coupé les lanières de cuir des tefillin (phylactères – lanières et boitiers de cuir que les hommes juifs portent au bras et à la tête pour la prière quotidienne du matin) du grand rabbin de Dubaï, Moshe Haliwa, arguant qu’il pourrait les utiliser pour étrangler des passagers, rapporte le site d’informations israélien Ynet. Malgré les protestations et les tentatives d’explication du rabbin de la nature sacrée des tefillin, les agents de sécurité jordaniens ont coupé les lanières devant lui.

"J'ai pleuré et expliqué que c'était sacré, et que c’était sans danger. Ils ont soutenu que je pourrais m’en servir pour étrangler quelqu’un", déplore Moshe Haliwa. "Je leur ai dit que des Juifs transitent chaque jour par des aéroports du monde entier sans jamais étrangler personne, rien n’y a fait", poursuit-il.

Khalil MAZRAAWI / AFP Illustration / Photo prise à l'aéroport international Queen Alia, au sud de la capitale jordanienne Amman

"Ils m'ont dit que si je continuais à insister, ils allaient appeler la police. J’ai dû me résoudre à les laisser couper les lanières pour que je puisse garder les boitiers", ajoute-t-il. "L'incident m'a paru très antisémite", assure-t-il.

En 2015, une famille juive s’était vu refuser l'entrée sur le territoire jordanien à cause de leurs kippot (pluriel de kippa en hébreu). En 2017, 20 juifs ultra-orthodoxes avaient été retenus dans un hôtel de Petra, leurs objets de culte confisqués par les autorités. En 2019, une délégation de maires adjoints israéliens avait été fouillée, les agents jordaniens étant à la recherche de kippot, et les femmes orthodoxes avaient été contraintes de retirer leurs couvre-chefs. En juillet dernier, des étudiants de yeshiva (académie d’enseignement religieux), avaient été forcés d’enlever leurs kippot.