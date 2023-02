Décès d'Ahmad Qoreï, premier président du Parlement palestinien et principal négociateur des accords d'Oslo

Ahmad Qoreï à occupé les fonctions de président du Parlement, de Premier ministre, de président intérimaire et plusieurs postes de ministre de l'AP

Ahmad Qoreï, premier président du Parlement palestinien et principal négociateur des accords d’Oslo avec Israël est décédé mercredi à l'âge de 85 ans, a annoncé son mouvement, le Fatah. Aussi connu sous son nom de guerre Abou Alaa, il fait partie du Comité central de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et responsable des questions économiques au sein de l'OLP et du Fatah lorsque commencent les négociations entre Israéliens et Palestiniens, qui aboutiront à la poignée de mains historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat sous les yeux de Bill Clinton.

Après avoir œuvré aux accords d’Oslo, Ahmad Qoreï occupe plusieurs postes de ministres sous la présidence d'Arafat. Il est élu député au Conseil législatif palestinien en 1996 et en devient le premier président, poste qu'il occupera jusqu'en 2003. Il quitte cette fonction cette année-là lorsque Yasser Arafat le nomme au poste de Premier ministre après la démission de l’actuel président de l’Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas.

https://twitter.com/i/web/status/1628643318820392962 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il prend la présidence intérimaire de l’AP après la mort d’Arafat en 2004, jusqu’à l’élection de Mahmoud Abbas deux mois plus tard. Abou Mazen (nom de guerre de Mahmoud Abbas) est depuis, à la tête de l’AP jusqu’à aujourd’hui, sans qu’aucune élection n’ait été organisée.

Ahmad Qoreï démissionne du Parlement palestinien en 2006 lorsque le mouvement terroriste du Hamas remporte les élections législatives. Il reprend alors sa fonction de négociateur en chef des pourparlers de paix avec Israël. Le président de l’AP Mahmoud Abbas a salué sa mémoire en louant ses qualités de "combattant" infatigable de la cause palestinienne.