Liban : le gouverneur de la banque centrale accusé de blanchiment d'argent

Le gouverneur de la banque centrale de longue date, Riad Salameh, son frère Raja et l'un de ses assistants ont été inculpés de blanchiment d'argent, de détournement de fonds et d'enrichissement illicite, a déclaré jeudi une source judiciaire. Ces inculpations font suite à une enquête de 18 mois visant à déterminer si Riad Salameh et son frère ont détourné plus de 300 millions de dollars de la Banque centrale du Liban entre 2002 et 2015.

Les autorités judiciaires d'au moins cinq pays européens enquêtent sur Salameh et son frère Raja pour les mêmes allégations. Les frères Salameh ont nié toutes les accusations portées contre eux.

Salameh a rejeté les accusations d'enrichissement illicite visant à faire de lui un bouc émissaire pour l'effondrement financier du Liban. Le juge libanais Raja Hamoush a déposé jeudi les accusations contre les frères Salameh et une conseillère, Marianne Hoayek.

L'enquête préliminaire menée par le pouvoir judiciaire libanais s'est achevée en juin 2022 mais était depuis au point mort.

Le procureur du pays, Ghassan Oueidat, avait à l'époque renvoyé Salameh et un certain nombre d'associés non identifiés devant un procureur de Beyrouth pour qu'il dépose des accusations, notamment d'enrichissement illicite, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Mais le procureur s'est récusé et a ensuite été retiré de l'affaire suite à une plainte de Salameh.

M. Oueidat a déclaré en janvier qu'il prévoyait de nommer un nouveau procureur pour faire avancer l'affaire.Salameh, gouverneur de la banque centrale depuis 1993, bénéficie toujours du soutien de puissants dirigeants libanais. De nombreux juges doivent en grande partie leur nomination à des hommes politiques. Le mandat actuel de Salameh doit prendre fin en juillet et a affirmé qu'il ne chercherait pas à rester en poste.