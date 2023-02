Iran : explosions près de la ville de Karaj, le système de défense aérienne activé

L'agence officielle iranienne a attribué ces incidents à des exercices militaires

Deux explosions ont été signalées par des internautes iraniens dans la ville de Karaj près de Téhéran jeudi soir, à la suite desquelles le système de défense aérienne a été activé. Des images diffusées sur les réseaux sociaux font entendre une forte explosion suivie du lancement d'une dizaine de missiles depuis le sol. Selon certaines informations, deux complexes liés aux Gardiens de la révolution auraient été bombardés. Réagissant quelques minutes plus tard, l'agence officielle iranienne a attribué ces incidents à des exercices militaires.

Le mois dernier des informations étrangères ont fait état d'une attaque au drone menée contre un centre militaire à Ispahan et attribuée à Israël. Des images diffusées à la télévision iranienne avaient montré le toit d'un bâtiment bombardé qui selon les déclarations officielles "n'avait subi que des dommages mineurs". Le New York Times a toutefois affirmé cette semaine que l'attaque israélienne présumée "avait été couronnée de succès".

Après cet événement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait fait allusion à l'implication d'Israël dans l'attaque d'Ispahan, déclarant sur CNN que le pays "s'efforçait d'empêcher l'Iran de se doter de certains systèmes d'armement". "Chaque fois qu'il y a une explosion au Moyen-Orient, on blâme Israël. Mais parfois c'est nous et parfois ça ne l'est pas", avait-il ajouté.

Quelques jours après l'attaque, les forces de sécurité iraniennes avaient déclaré avoir arrêté les "principaux auteurs" de l'attaque au drone dans laquelle des "mercenaires" israéliens étaient impliqués, selon les médias d'État. L'envoyé iranien à l'ONU avait également fustigé Israël pour cette attaque.