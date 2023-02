Les Palestiniens défilent en soutien au groupe terroriste Fosse aux lions

À l'appel du groupe terroriste Fosse aux lions, des milliers de Palestiniens ont manifesté dans toute la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est

Tôt dans la matinée de vendredi, des milliers de Palestiniens furieux de la dernière opération antiterroriste de l'armée israélienne à Naplouse ont organisé des marches dans toute la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, appelant à des représailles et à la vengeance, provoquant des altercations mineures avec les forces de sécurité par endroits. En réponse à un appel à manifester, lancé par l'organisation terroriste Fosse aux lions, les protestataires palestiniens sont descendus en masse dans les rues.

Zain Jaafar / AFP Un jeune Palestinien lance des pierres sur les soldats israéliens à Naplouse, en Cisjordanie

Des marches ont eu lieu, entre autres, à Naplouse, Hébron, Ramallah, Tulkarem et dans le camp de réfugiés de Dheisheh à Bethléem. En outre, des manifestations ont été signalées à Jérusalem-Est près du camp de réfugiés de Shuafat, au point de passage de Qalandia et dans le secteur d'a-Tur, où des échauffourées ont eu lieu entre la police et les manifestants. Des marches de grande envergure ont également eu lieu dans toute la bande de Gaza.

Selon les informations de la chaîne israélienne Channel 12, jeudi, le groupe Fosse aux lions a demandé aux Palestiniens de manifester pour montrer leur soutien et "faire savoir au monde que la Fosse aux lions et la résistance palestinienne sont prêts à une riposte rapide." En réponse aux menaces des organisations terroristes palestiniennes, la police israélienne a augmenté son niveau d'alerte dans la nuit de mercredi à jeudi par crainte d'attaques de représailles.

Ces manifestations inhabituelles de soutien au groupe armé, filiale du Jihad islamique palestinien créée l'année dernière, interviennent alors qu'Israël tente de le détruire depuis plusieurs mois. Les forces israéliennes avaient pris pour cible des membres de la Fosse aux lions lors d'un raid sur Naplouse mercredi matin, entraînant la mort de 11 Palestiniens et faisant plus de 100 blessés.