L'Iran envisage de vendre des missiles sol-air à la Syrie (médias)

"Ces missiles serviront à aider la Syrie à se défendre contre les attaques israéliennes"

L'Iran envisage de fournir à la Syrie des missiles sol-air, ont rapporté vendredi les médias officiels de la République islamique. "La Syrie doit se réarmer et construire son système de défense aérienne et il est possible que Téhéran lui fournisse des armes destinées à contrecarrer les attaques israéliennes", ont affirmé les médias.

Selon des reportages publiés à la télévision d'État iranienne, Téhéran envisage de transférer des radars et des missiles de défense vers la Syrie, ajoutant que cette mesure "est destinée à aider les alliés en Syrie dans le contexte des récentes attaques".

IRIB/AFP

Par ailleurs, les médias ont indiqué que les bombardements, qui se concentrent sur les aéroports et les bases aériennes, visent à perturber la tentative iranienne de faire passer des armes dans la région via des lignes d'approvisionnement aériennes. En outre, il s'agit de l'avertissement d'Israël aux Iraniens de ne pas utiliser et profiter des aides apportées au pays après le tremblement de terre pour transférer des armes.

En début de semaine, une vaste attaque a eu lieu près de l'aéroport de Damas, qui a été attribuée à Israël - et dans laquelle 5 personnes ont été tuées. Lors de l'attaque, deux dépôts d'armes ont été détruits, au cours desquels des tirs antiaériens massifs ont été effectués.