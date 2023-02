Oman s'est engagé auprès d'Abbas à ne pas normaliser ses relations avec Israël

Les relations entre Oman et Israël sont officieuses depuis 1978

Oman a promis au président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas de ne pas entamer un processus de normalisation avec Israël, malgré l'annonce jeudi de l'ouverture de son espace aérien aux avions israéliens. En retour, l'Autorité palestinienne a accepté de ne pas condamner l'approbation du royaume.

Oman a annoncé que les compagnies aériennes israéliennes seraient autorisées à survoler son espace aérien, après plusieurs mois de négociations entre le ministère des Affaires étrangères et les autorités omanaises. L'approbation rejoint celle de l'Arabie saoudite il y a quelques mois et raccourcira les vols d'Israël vers des destinations en Asie de plus de deux heures. Une décision qui augmentera la concurrence et rendra les compagnies aériennes israéliennes plus attrayantes pour les voyageurs.

Ahmad HASSAN / AFP Le président palestinien Mahmoud Abbas

Mahmoud Abbas avait condamné les Émirats pour les accords d'Abraham et sa normalisation avec Israël et depuis lors, ses relations avec les hauts responsables du pays se sont dégradées.

Les relations entre Israël et Oman existent officieusement depuis 1978. Dans le passé, il y avait un bureau commercial qui opérait entre les pays et il y avait également un projet expérimental de dessalement de l'eau. Benjamin Netanyahou avait effectué une visite rarissime dans le sultanat d'Oman en 2018.