L'objectif est de rétablir le calme dans les territoires de l'Autorité palestinienne

La Jordanie devrait accueillir dimanche une réunion politico-sécuritaire entre Israël et les Palestiniens, avec la participation de représentants de l'Égypte et des États-Unis, a rapporté vendredi soir l'agence de presse jordanienne Al-Ghad.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts intenses de la Jordanie pour parvenir à une période de calme, restaurer la confiance entre Israéliens et Palestiniens, et mettre fin aux mesures unilatérales et à la vague de violences dans les Territoires. Il s'agit de la première réunion de ce type entre les Palestiniens et Israël avec la participation des pays de la région depuis des années.

Le sommet intervient dans l'ombre de tensions sécuritaires majeures et après une opération d'envergure à Naplouse cette semaine, au cours de laquelle 11 terroristes ont été tués, ainsi que les tirs de roquettes sur Israël depuis Gaza.

Un membre du comité central du Fatah, Abbas Zaki, a affirmé à l'agence de presse officielle palestinienne Wafa qu'"Israël a trahi l'Autorité palestinienne" en menant l'opération militaire à Naplouse.

Selon lui, "un nouvel accord devait être signé entre Israël et l'Autorité palestinienne, mais Israël nous a trahis et a mené les actions à Naplouse", a-t-il ajouté, "le gouvernement Netanyahou pratique les sanctions les plus sévères contre notre peuple palestinien, dont le dernier en date a été le massacre de Naplouse. C'est ce qui nous pousse à rompre tout contact avec Israël, à arrêter la coordination sécuritaire et à nous tourner vers la Cour pénale internationale", a-t-il conclu.