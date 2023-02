Les Émirats ajoutent trois hommes liés au Hezbollah à la liste des organisations terroristes

"La résolution souligne l'engagement des EAU à cibler et à démanteler les réseaux qui financent le terrorisme et ses activités connexes"

Les Émirats arabes unis ont ajouté un homme, ses deux fils et leur société connus pour leurs liens avec le Hezbollah soutenu par l'Iran à la liste des organisations terroristes du pays, a rapporté vendredi l'agence de presse publique Emirates News Agency (WAM).

"La résolution souligne l'engagement des EAU à cibler et à démanteler les réseaux qui financent le terrorisme et ses activités connexes", a déclaré WAM. Suite à leur désignation, les autorités locales surveilleront et identifieront les personnes ou entités affiliées ou associées à toute relation financière, commerciale ou technique avec la société inscrite et prendront des mesures juridiques.

Les trois personnes ajoutées à la liste des terroristes locaux sont Hassan Moukalled et ses fils, Rani et Rayyan. Leur société CTEX Exchange a également été ajoutée à la liste.

Le mois dernier, le département du Trésor américain a sanctionné les trois hommes et CTEX, les accusant d'avoir acheminé de l'argent au Hezbollah. Le père aurait joué un "rôle clé" en permettant au Hezbollah d'"exploiter et d'"exacerber" la crise économique du Liban, a déclaré précédemment le département américain du Trésor.

Moukalled est accusé d'avoir traité avec un haut responsable financier du Hezbollah sanctionné, Muhammad Qasir, et notamment d'avoir conclu des affaires avec la Russie. Les États-Unis et les pays occidentaux ont mis le Hezbollah sur liste noire pendant des décennies, et plusieurs pays du Golfe ont fait de même ces dernières années. Fin janvier, la Banque du Liban (BDL) avait gelé leurs comptes.