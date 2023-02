Analyse : le sommet d'Aqaba peut-il stopper l'effusion de sang ?

Il est possible qu'à court terme, et peut-être dans un avenir immédiat, Abou Mazen annonce le retour de la coordination sécuritaire avec Israël

Lors d'un rare sommet, le premier du genre en dix ans, des responsables d'Israël, de l'Autorité palestinienne, d'Égypte, des États-Unis et de la Jordanie, pays hôte, sont assis autour de la même table à Aqaba, dans le sud de la Jordanie. Il s'agit d'un sommet politique, et il a des objectifs pratiques.

Il soulève un certain nombre de questions : pourquoi Aqaba ? et pourquoi maintenant ? Pourquoi cette réunion est-elle décrite comme sécuritaire ? Quels sont les intérêts de toutes les parties ? Et, surtout, quel en sera le résultat ?

La présentation des pourparlers comme un "sommet sécuritaire et apolitique" n'est pas anodine. Elle est plus facile à adopter par les parties et il est également plus facile de la "vendre" comme telle à chacun des publics concernés. Aqaba a été choisi comme lieu de rencontre par l'hôte et l'initiateur de la réunion - le Royaume de Jordanie.

Pourquoi maintenant ? Parce que la région est en feu et que toutes les parties veulent un apaisement rapide avant le mois sacré musulman du Ramadan.

A quel point la région est-elle en feu ? Alors que ces lignes étaient écrites, une très grave attaque par balles avait lieu lieu dans le nord de la Cisjordanie, faisant deux morts, ce qui porte à 13 le nombre d'Israéliens tués depuis le début de 2023.

Juste après cet attentat, des voix se sont élevées pour rappeler la délégation d'Aqaba en Israël. Mais qu'est-ce qui amène tout le monde dans la station balnéaire jordanienne ? Ce sommet va-t-il mettre fin au bain de sang dans la région ?

1) Israël : malgré l'absence de processus de paix israélo-palestinien, et bien que le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas (Abou Mazen), ait annoncé la cessation des contacts sécuritaires avec Israël (ou du moins déclaré qu'ils étaient interrompus), Israël et l'AP tentent de mener une importante coordination sécuritaire en coulisses.

Les personnes qui gèrent les relations avec la partie palestinienne sont le chef du Shin Bet, Ronan Bar, et le coordinateur des actions du gouvernement dans les territoires (COGAT), le général Rasan Alihan, - tous deux représentent Israël à Aqaba avec le chef du Conseil national de sécurité Tzachi Hanegbi.

Une réunion entre les représentants israéliens et palestiniens a eu lieu il y a une dizaine de jours, et il avait été convenu de calmer la zone. L'un des résultats de cette réunion a été le retrait par les Palestiniens d'un vote contre Israël au Conseil de sécurité de l'ONU.

Mais ensuite, au début de la semaine dernière, les Israéliens ont reçu des renseignements indiquant qu'une cellule terroriste avait l'intention de commettre une attaque terroriste immédiate et Tsahal a lancé une opération à Naplouse - ce qui a redistribué les cartes. Au cours de cette opération, 11 terroristes ont été tués et, selon les rapports palestiniens, 100 personnes ont été blessées (la grande majorité par inhalation de fumée). Cela a incité les groupes terroristes de la bande de Gaza à lancer des missiles sur le sud d'Israël, et en réaction une attaque de l'armée de l'air israélienne.

AHMAD GHARABLI / AFP Des secouristes israéliens sur les lieux d'un attentat à la voiture bélier à Jérusalem, le 10 février 2023

Dimanche, une autre grave fusillade a eu lieu à Hawara, près de Naplouse. Le risque d'une nouvelle détérioration de la situation est grand et le moment est délicat. C'est pourquoi Israël souhaite rétablir le calme, certainement avant Pessah, qui commence le 5 avril.

2) Les Palestiniens : en fin de compte, Mahmoud Abbas est un modéré. En tout cas par rapport au Hamas. Ceux qui le connaissent savent que lorsque des Palestiniens de Cisjordanie commettent une attaque contre Israël, il est loin d'être heureux. Mais lorsque 11 funérailles sont organisées dans son camp en une semaine et que le Hamas mène une campagne de délégitimation contre lui sur les réseaux sociaux, il doit faire quelque chose.

Par ailleurs, la véritable motivation des Palestiniens qui sont à Aqaba est... l'argent. Les Palestiniens ont besoin des Américains. Pour ceux qui l'ont oublié, l'administration Trump avait réduit les sommes versées aux Palestiniens, et Abou Mazen a désespérément besoin d'aide. L'administration Biden ne recommencera pas à donner plus d'argent avant un engagement de paix sur le terrain.

3) Jordanie : au sein du Royaume, on compte deux influences - interne et externe. La Jordanie est responsable de la sauvegarde religieuse du Mont du Temple de Jérusalem, qui abrite al-Aqsa et le Dôme du rocher. Or chaque fois qu'il y a des tensions sécuritaires, le monde arabe entame son mantra "al-Aqsa est en danger" et les Jordaniens sont pointés du doigt. Du point de vue interne, il ne faut pas oublier que la Jordanie est inondée de réfugiés palestiniens, et chaque fois qu'il y a des tensions sécuritaires, la pression de la rue sur le roi augmente.

4) L'Égypte : Le Caire est, depuis longtemps, le médiateur principal et incontesté entre Israël et les Palestiniens. Il est apprécié des deux côtés - un statut spécial qui n'est pas considéré comme acquis dans la région, compte tenu des circonstances. Passer le mois de Ramadan dans le calme est également dans l'interêt des Egyptiens. Les escalades pendant le Ramadan sont une nouveauté de ces dernières années. Et les Égyptiens sont dépassés lorsque le Ramadan engendre la violence, ce qui est le cas depuis deux ans.

5) Les États-Unis : l'administration Biden détient les principaux leviers de pression sur les deux parties - tant sur Israël que sur les Palestiniens. Aux Palestiniens, elle dit "Voulez-vous notre soutien ? Notre argent ? Alors calmez la région - et vite". Et les Américains disent à Israël : "Voulez-vous que nous nous occupions de l'Iran ? Vous voulez des sanctions efficaces ? Vous voulez que l'Arabie Saoudite respecte les accords d'Abraham ? Alors calmez la zone - et vous déciderez rapidement de ce qui est vraiment important pour vous." Des allusions à cela ont été exprimées par l'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, lorsqu'il a parlé des réformes juridiques proposées par Israël.

Alors, qu'en sera-t-il ? La tenue de ce sommet important mettra-t-elle fin à l'effusion de sang ? Les rapports font état d'un "gentleman's agreement" visant à calmer la région - ce qui n'est pas peu, mais aussi peu au vu de la situation. Il est possible qu'à court terme, et peut-être dans un avenir immédiat, Abou Mazen annonce le retour de la coordination sécuritaire avec Israël - une étape déclarative importante. En fait, les parties veulent faire reculer la situation de quelques pas, et essayer de calmer la zone.

On dit parfois que "l'importance de la réunion réside dans son existence" - et c'est certainement le cas. Le réel est lui bien présent. Et il laisse chaque jour moins de place à l’optimisme.