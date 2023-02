Attentat en Cisjordanie : les victimes sont deux frères âgés de 19 et 21 ans

Les deux victimes se rendaient à la yeshivat hesder dans laquelle ils étudiaient

Les victimes de l'attentat à l'arme à feu perpétré ce dimanche près de la localité palestinienne de Hawara en Cisjordanie sont deux frères prénommés Hillel Menahem et Ygal Yaakov Yaniv. Résidents de l'implantation juive voisine de Har Bracha, ils étaient âgés de 19 et 21 ans.

Ils ont été abattus à bout portant par un Palestinien armé affilié au groupe Fosse aux lions, qui venait de foncer sur leur voiture. Tous deux ont succombé à leurs blessures quelques minutes après, durant leur transport à l'hôpital Beillinson de Petah Tikva.

Le porte-parole de la région a indiqué que les deux victimes se rendaient à la yeshivat hesder (études talmudiques combinées à la préparation à l'armée) dans laquelle ils étudiaient. Leurs parents, Shalom et Esti Yaniv, coordonnent les activités pour la jeunesse dans l'implantation de Har Bracha.

La mère des deux frères a envoyé une déclaration enregistrée aux jeunes de Har Bracha leur disant : "Nous avons reçu une énorme gifle de Dieu. Nous avons un énorme trou dans nos cœurs, et rien ne le refermera. Ni les constructions dans les implantations, ni les manifestations, rien. Même les joies au sein de notre famille seront comme un pansement, mais le trou restera. Mais nous apprendrons à vivre avec et à continuer."

Le Centre national de transplantation a fait savoir que les deux jeunes hommes étant porteurs de cartes de donneurs d'organes, leurs cornées allaient être recueillies pour être greffées.

Dans un communiqué publié peu après l'attaque, Yossi Dagan, le chef du Conseil régional de Samarie, a accusé Mahmoud Abbas d'être directement responsable de l'attentat, et a appelé au lancement d'une opération militaire contre le terrorisme. "Nous alertons constamment les autorités du manque de moyens de notre région pour lutter face au terrorisme alimenté par Mahmoud Abbas, qui incite à la violence et envoie les terroristes", a-t-il dit.

"Mais les habitants des implantations restent forts même face à des événements aussi difficiles. Nous sommes forts et nous vaincrons les barbares de l'Autorité palestinienne. Le gouvernement ne peut pas poursuivre la politique du gouvernement précédent qui a négligé la sécurité, et s'attendre à des résultats différents", a-t-il dit, exigeant le lancement d'une opération militaire de grande ampleur contre le terrorisme, ainsi que le départ de la délégation israélienne présente ce dimanche en Jordanie pour des pourparlers sécuritaires avec l'Autorité palestinienne, sous l'égide de l'Egypte et des Etats-Unis.