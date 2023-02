Sommet d'Aqaba : les projets de construction en Cisjordanie gelés pendant quatre mois

La création d'un comité mixte chargé d'examiner le renouvellement de la coordination sécuritaire entre Israël et l'AP a également été décidée

Plusieurs mesures ont été adoptées à l'issue du sommet d'Aqaba en Jordanie, qui a réuni ce dimanche responsables israéliens et palestiniens pour des pourparlers sécuritaires visant à endiguer la violence en Cisjordanie à l'approche du Ramadan et de la fête juive de Pessah.

Les participants se sont ainsi accordés sur la création d'un comité mixte chargé d'examiner le renouvellement de la coordination sécuritaire entre Israël et l'Autorité palestinienne, selon un communiqué. Celui-ci devra également déterminer si Ramallah a la volonté et la possibilité d'assumer la responsabilité de la lutte contre le terrorisme dans les territoires de l'Autorité palestinienne.

Il a enfin été convenu de créer un comité civil mixte qui œuvrera à la promotion de mesures visant à développer l'économie palestinienne.

Si les représentants israéliens ont souligné lors de cette réunion qu'il n'y aurait aucun changement dans la décision de régulariser neuf avant-postes et de construire 10 000 logements en Cisjordanie, ils se sont en revanche engagés à ce qu'aucune autre décision visant à renforcer la présence juive dans la région ne soit prise au cours des quatre mois à venir.

Betsalel Smotrich, ministre des Finances et ministre délégué au ministère de la Défense en charge de l'administration civile de la Cisjordanie, a vivement réagi à cette annonce et affirmé qu'un tel gel n'aurait pas lieu.

"Je n'ai aucune idée de ce qui s'est dit en Jordanie mais je sais une chose : il n'y aura pas de gel de la construction et du développement en Judée-Samarie sous mon autorité, pas même durant un seul jour. Et Tsahal continuera à agir pour lutter contre le terrorisme dans toute la région sans aucune limitation", a-t-il affirmé dans un communiqué.

Le gel a pourtant été confirmé dans les heures d'après par Washington dans un communiqué : "Le Gouvernement israélien et l'Autorité nationale palestinienne ont confirmé leur volonté et leur engagement conjoints à œuvrer immédiatement pour mettre fin aux mesures unilatérales pendant une période de 3 à 6 mois. Cela inclut un engagement israélien d'arrêter la promotion de toute nouvelle unité de colonisation pendant 4 mois et d'arrêter l'autorisation de tout avant-poste pendant 6 mois."

Le communiqué indique que les parties tiendront une autre réunion avant le Ramadan sous l'égide de l'Egypte, afin d'examiner les progrès au niveau sécuritaire. De telles discussions au grand jour entre Israël et l'AP sont particulièrement rares et révélatrices de l'état de tension extrême dans lesquels se trouvent les territoires palestiniens.