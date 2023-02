75 maisons ont été complètement ou partiellement détruites et une centaine de véhicules ont été incendiés

Quelques heures après l'attentat à l'arme à feu au cours duquel deux frères israéliens résidant à Har Bracha ont été assassinés dimanche, des violences ont éclaté sur les lieux de l'attaque, dans la localité palestinienne de Hawara. Un mort palestinien de 37 ans et une centaine d'autres blessés ont été rapportés.

Lors d'une expédition punitive du "Prix à payer", des émeutiers israéliens résidents de la région ont incendié six appartements ainsi que deux immeubles en construction qui ont été totalement ou partiellement détruites. Plusieurs familles palestiniennes qui se trouvaient à leur domicile ont été secourues in extremis par Tsahal. Ils ont également mis le feu à une quarantaine de véhicules et à des arbres, et brisé des vitrines de commerces. Un camion de pompiers palestinien et des ambulances du Croissant-Rouge auraient également été visés par des jets de pierres.

Six jeunes Juifs soupçonnés d'être impliqués dans ces exactions ont été arrêtés par les forces israéliennes.

Le ministère de l'Éducation de l'AP a annoncé que toutes les activités éducatives seraient annulées à Hawara demain.

"Les attaques barbares contre notre peuple à Hawara reflètent le comportement terroriste nazi des colons et la complicité de l'armée ennemie qui leur offre une protection totale. Ces agressions prouvent qu'il y a aucun moyen d'arrêter leur terrorisme sauf en intensifiant l'action de résistance pour les décourager", a déclaré le porte-parole du Hamas, Hazem Kassem en commentant les événements.

Dans un message vidéo, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a présenté ses condoléances à la famille des victimes de l'attentat, qualifiant l'attaque de tragédie, et appelé au calme, demandant aux Israéliens "de ne pas faire justice eux-mêmes". "Laissez Tsahal et les forces de sécurité faire leur travail. Ils ont éliminé des dizaines de terroristes et empêché des dizaines d'attaques ces dernières semaines. Laissez-les s'occuper d'attraper le terroriste et et ensemble nous vaincrons le terrorisme", a-t-il dit.

Tsahal Le chef d'état-major Herzi Halevi à Hawara en Cisjordanie

Sur Twitter le président Herzog a lancé un appel similaire : "Je condamne fermement le fait de se faire justice soi-même et de commettre des violences contre des innocents. Ce n'est pas dans notre manière d'agir. Nous devons laisser Tsahal, la police israélienne et les forces de sécurité mettre la main sur l'ignoble terroriste et rétablir l'ordre."

Dans un tweet, le Département d'Etat américain a condamné l'attentat ainsi que les émeutes nocturnes à Huwara : "Nous condamnons la violence d'aujourd'hui en Cisjordanie, aussi bien l'attaque terroriste qui a tué deux Israéliens que la violence des colons, qui a entraîné la mort d'un Palestinien, blessant plus de 100 autres personnes et détruisant de nombreux biens."

Le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, s'est rendu en soirée à Hawara et ordonné le déploiement de forces supplémentaires pour rétablir le calme dans la localité et localiser le terroriste en fuite.

Le Premier ministre a tenu une réunion sécuritaire dans la soirée de dimanche avec le ministre de la Défense, le directeur du Shin Bet, le chef d'état-major de l'armée et le coordinateur de la sécurité dans les Territoires (COGAT).

Cette flambée de violence survient alors que la Jordanie a accueilli un sommet entre responsables Israéliens et palestiniens dimanche, lors duquel les protagonistes se sont engagés à rétablir le calme en Cisjordanie.