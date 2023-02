"Nous sommes dans une situation très dangereuse qui pourrait constituer un point de non-retour"

Les émeutes de Hawara en Cisjordanie constituent un échec à la fois sécuritaire et politique pour Israël, selon Raphael Jerusalmy, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal qui a commenté les événements de dimanche sur i24NEWS.

"Il s'agit d'un échec sécuritaire car les forces israéliennes n'ont pas été capables d'anticiper ces événements. Elles ont été prises par surprise, et ce en dépit des nombreux appels à la violence lancés sur les réseaux sociaux", a-t-il noté, déplorant que les forces de Tsahal aient été occupées à maîtriser ces émeutes plutôt qu'à traquer le terroriste responsable de l'attaque à l'arme à feu ayant tué deux Israéliens dimanche et qui est toujours en fuite.

"Deux bataillons de réserve ont dû être amenés en renfort. Par ailleurs, les soldats sont de plus en plus sollicités pour prêter main forte à la police à Jérusalem-Est. On peut donc s'inquiéter d'une pénurie d'effectifs militaires pour se préparer correctement aux menaces extérieures comme celle posée par l'Iran", a encore relevé Raphael Jerusalmy.

Ce dernier fait également remarquer que les émeutiers juifs ont rendu un immense service aux organisations terroristes palestiniennes "qui n'attendaient que l'allumette pour mettre le feu aux poudres dans la région", dit-il. "Ces extrémistes issus des implantations leur ont servi ce qu'ils voulaient sur un plateau : susciter un embrasement de la situation sans subir de représailles de Tsahal."

L'ancien officier du renseignement militaire évoque par ailleurs un échec politique pour le pays. Selon lui, certains ministres ont créé un climat propice à ces violences qui fait que les jeunes du "Prix à payer" se sentent "autorisés" à agir comme ils le font.

"Nous sommes dans une situation très dangereuse qui pourrait constituer un point de non-retour. Il faut espérer que les efforts en coulisses entre responsables israéliens et palestiniens portent leurs fruits, sinon la situation pourrait devenir hors de contrôle."