Le ministre égyptien des AE supervise la livraison d'aide à la Turquie après sa visite en Syrie

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue turc Mevlut Cavusoglu ont supervisé la livraison de la sixième cargaison d'aide fournie par l'Égypte à Ankara, lors de la visite du ministre égyptien dans le pays frappé par un tremblement de terre. Shoukry est arrivé au port turc de Mersin avec Cavusoglu, où les deux hommes ont accueilli les derniers colis de secours envoyés par l'Égypte aux victimes du séisme dévastateur qui a frappé le pays au début du mois.

La Turquie et l'Égypte continueront à travailler ensemble pour améliorer les relations entre leurs deux pays, a déclaré lundi le ministre turc des affaires étrangères, M. Cavusoglu, lors d'une conférence conjointe avec son homologue égyptien.

"Notre visite (en Turquie) est un message d'amitié et de solidarité", a déclaré Shoukry aux journalistes aux côtés de son homologue turc Cavusoglu, derrière un navire d'aide amarré au port de Mersin. "Nous, en tant que gouvernement et peuple égyptiens, croyons de tout cœur que la Turquie va surmonter cette situation le plus rapidement possible. C'est un grand désastre", a-t-il affirmé. "Nous continuerons à faire de notre mieux pour aider", a-t-il ajouté.

La visite de M. Shoukry en Turquie intervient après que le ministre des Affaires étrangères se soit rendu à Damas pour la première fois en près de dix ans.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères est arrivé à Damas plus tôt ce lundi, la première visite d'un ministre égyptien des Affaires étrangères en Syrie depuis le début de sa guerre civile en 2011 ce qui représente un autre signe du réchauffement des relations entre le président Bachar al-Assad et les États arabes. Assad a bénéficié d'une vague de soutien arabe à la Syrie depuis le tremblement de terre du 6 février qui a tué plus de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie voisine.