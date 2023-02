Israël et Abu Dhabi sont désormais reliés par des vols quotidiens via Etihad Airways et Wizz Air

La capitale des Émirats arabes unis devrait accueillir davantage de touristes israéliens cette année grâce aux initiatives clés prises par le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. Récemment, l'équipe des opérations internationales du département a organisé un atelier commercial intitulé "Discovering Israel : Un nouveau marché pour le tourisme" à Abu Dhabi.

Les parties prenantes, dont des hauts fonctionnaires et des représentants d'hôtels, d'attractions et de sociétés de gestion de destinations, ont reçu une introduction à Israël en tant que marché pour Abu Dhabi, en évaluant les données démographiques clés, les habitudes de voyage, les saisons touristiques et les intérêts des touristes israéliens, ainsi que les opportunités importantes que le marché offre.

"Israël est désormais un marché clé pour Abu Dhabi, et des événements tels que l'atelier Discovering Israel permettront de s'assurer que nos parties prenantes sont pleinement préparées à toutes les opportunités que ce marché propose, ce qui permettra d'accroître le tourisme de loisirs et d'affaires dans notre émirat", a noté M. Youssouf.

Ryan LIM / AFP Abu dhabi

Au cours de l'atelier, le département a présenté le plan opérationnel 2023 d'Abu Dhabi pour le marché israélien et les représentants du bureau de Tel Aviv.

De plus, des voyagistes importants d'Israël ont participé à une session de réseautage, qui a permis aux parties prenantes d'Abu Dhabi de se connecter et d'établir des relations avec des partenaires potentiels sur le marché. Israël et Abu Dhabi sont désormais reliés par des vols quotidiens via Etihad Airways et Wizz Air.