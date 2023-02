Emirats : un musée du cinéma classique ouvrira ses portes à Abu Dhabi prochainement

Il s'agira d'un vrai trésor pour les cinéphiles, les chercheurs et les spécialistes

Un nouveau musée présentant des films classiques sera bientôt inauguré à Abu Dhabi, ont déclaré les autorités. L'ambassadeur culturel des EAU auprès de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (Alesco) a fait cette annonce lors d'un programme culturel à l'Institut du monde arabe à Paris. Le programme intitulé "Créations immortelles du cinéma classique" était organisé par Anasy Media et Alesco.

Dans le discours d'ouverture de l'événement, Jack Lang, président de l'Institut du Monde Arabe (IMA), a déclaré : "Nous sommes très heureux et honorés qu'Alesco ait choisi l'IMA pour rendre hommage au cinéma arabe classique. Je me réjouis de la présence de l'ambassadeur des EAU pour la culture, qui fait un travail remarquable pour développer l'art, la culture et le cinéma".

Abdelrahman Lahi, directeur de la Fondation culturelle Dar Mauritanie et expert à l'Unesco, a souligné l'importance et la nécessité de disposer du musée pour suivre l'histoire du cinéma. L'ouverture du musée sur ce cinéma si particulier sera un moyen de conserver son histoire et un trésor pour les cinéphiles, les chercheurs et les spécialistes.

Karim Sahib/AFP Abu Dhabi

M. Lahi a donné une conférence intitulée "Le cinéma arabe à l'âge d'or - cent ans de magie, de créativité et de sophistication". Il a fait une présentation sur le centenaire du cinéma arabe classique et a expliqué que le cinéma de l'âge d'or se caractérisait par le charme et la brillance du produit, la sophistication des sujets et véhiculait les rêves et les souvenirs d'une nation, en creusant dans la mémoire collective et en présentant les détails de la vie des individus et des sociétés, pour revenir avec des montages délicats de l'image, du son et de l'histoire.

Par ailleurs, la capitale des Émirats arabes unis devrait accueillir davantage de touristes israéliens cette année grâce aux initiatives clés prises par le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi. Récemment, l'équipe des opérations internationales du département a organisé un atelier commercial intitulé "Discovering Israel : Un nouveau marché pour le tourisme" à Abu Dhabi.