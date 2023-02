Cisjordanie : attentat à la voiture-bélier contre un soldat de Tsahal perpétré par des juifs extrémistes

"L'attaque contre des soldats de Tsahal par des émeutiers juifs est un acte très grave"

Une attaque à la voiture-bélier contre des soldats de Tsahal a été perpétrée lundi soir par des émeutiers juifs en Cisjordanie. Suite à l'attentat de la mer Morte qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui, dans lequel un Israélo-américain a perdu la vie, un certain nombre de juifs extrémistes se sont révoltés et ont jeté des pierres sur des Palestiniens. Des soldats de Tsahal ont été dépêchés sur place. Un véhicule conduit par un juif extrémiste a accéléré et tenté d'écraser l'un des officiers de Tsahal. Les soldats ont ensuite tiré sur les roues du véhicule, qui a pris la fuite.

"L'attaque contre des soldats de Tsahal par des émeutiers juifs est un acte très grave. Il n'y aura aucune tolérance pour les contrevenants. Tsahal est ce qui donne vie à l'État d'Israël et à ses citoyens, les commandants et les soldats travaillent 24 heures sur 24 pour protéger les résidents de l'État d'Israël", a réagi le ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Erik Marmor/Flash90 Yoav Galant

Les responsables du gouvernement ont appelé les citoyens à ne pas faire justice eux-mêmes après une nuit de violences à Hawara en Cisjordanie, où des habitations et des voitures palestiniennes ont été incendiées en réponse à l'attentat qui avait coûté la vie à deux frères israéliens dimanche.

De nombreux attentats ont frappé Israël ces derniers jours, alors que les craintes d'une escalade des tensions à l'approche du Ramadan se font sentir dans la région.