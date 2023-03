Cisjordanie : Tsahal de nouveau attaqué par des civils israéliens

Tsahal a affirmé que des civils israéliens ont lancé des pierres sur des véhicules palestiniens

Des citoyens israéliens ont lancé des pierres sur des véhicules palestiniens près du village d'Al Mughayyir en Cisjordanie, a déclaré mardi le porte-parole de l'armée israélienne.

Les forces de Tsahal et la police qui sont arrivées sur place, ont identifié un certain nombre de suspects, dont certains masqués, lançant des pierres sur un camion palestinien et ont répondu en tirant en l'air. Plus tard, suite au refus des citoyens d'évacuer les lieux, Tsahal a riposté en utilisant des moyens de dispersion.

L'un des citoyens a alors donné des coups de pied à un soldat de Tsahal et aspergé un policier de gaz poivré. Le suspect a été arrêté sur place par les forces de police avec plusieurs autres pour interrogatoire.

Un autre événement inhabituel s'est produit lundi soir près de l'implantation de Shavei Shomron. Tandis qu'un certain nombre d'habitants de la localité jetaient des pierres sur des Palestiniens, un citoyen israélien a tenté d'écraser un officier de Tsahal qui se trouvait sur place. Celui-ci a riposté en tirant sur les roues du véhicule. Le conducteur a immédiatement pris la fuite. Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a condamné l'incident : "Une attaque contre des soldats de Tsahal par des émeutiers juifs est un acte très grave".