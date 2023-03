Israël somme le Hezbollah d'évacuer le sud de la Syrie (média)

"Nous n'accepterons pas la présence continue du Hezbollah à la base de Tel al-Khara"

Des responsables de l'opposition syrienne ont rapporté mardi que des avions israéliens ont largué des télégrammes en langue arabe dans les zones proches de la frontière israélienne dans le sud de la Syrie, pour avertir l'armée syrienne de la présence continue du Hezbollah à la frontière.

"Nous n'accepterons pas la présence continue du Hezbollah à la base de Tel al-Khara, et la coopération continue en aucune circonstance", indique la lettre. "Le Hezbollah continue de déployer ses armes dans la région et sa présence apporte désastre et destruction".

"Vous serez les premiers à être blessés. Comme mentionné, la base de Tel al-Khara est située dans le district de Daraa, dans le sud de la Syrie, et constitue le sommet stratégique et le plus élevé du sud du pays", conclut le tract.