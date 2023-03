"Volonté du diable" : les Iraniens alarmés par une vague d'attaques au poison contre des écolières

"C'est un acte de violence aveugle pour semer la terreur dans la société en général"

Selon le ministre de la Santé de la République islamique, des centaines de jeunes Iraniennes scolarisées dans différentes écoles ont été victimes de mystérieuses attaques au "poison léger" au cours des derniers mois. Certains responsables ont laissé entendre qu'elles pourraient être la cible de groupes religieux opposés à l'éducation des femmes.

Ces attaques présumées surviennent à un moment critique pour les dirigeants religieux de l'Iran, qui ont dû faire face à des mois de manifestations contre le régime, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, détenue par la police des mœurs de Téhéran pour avoir enfreint les règles strictes du port du hijab pour les femmes. Le Parlement s'est réuni mardi pour discuter des attaques présumées.

"Les écolières de tout le pays ont été une force motrice tout au long des derniers mois des protestations et de la révolution en Iran. Elles sont une force inarrêtable et le régime sait qu'elles peuvent être actives à tout moment et représenter un véritable moyen de galvaniser le reste de la société", a déclaré Miriam Memarsadeghi, chargée de recherche à l'Institut Macdonald-Laurier, à i24NEWS.

"Elles ont inspiré la société par leur résilience et leur courage", a-t-elle ajouté.

Au cours des trois derniers mois, des centaines de cas de détresse respiratoire ont été signalés chez des écolières dans au moins quatre villes, principalement dans la ville sainte chiite de Qom, au sud de Téhéran, et certaines ont dû être hospitalisées. Dimanche, un responsable gouvernemental a déclaré que l'on pensait qu'il s'agissait d'une tentative délibérée de forcer la fermeture des écoles de filles.

Jusqu'à présent, 35 élèves ont été emmenées à l'hôpital, selon l'agence de presse Tasnim. Des messages sur les réseaux sociaux ont montré des écolières hospitalisées qui ont déclaré avoir eu des nausées et des palpitations.

"C'est un acte de violence aveugle pour semer la terreur dans la société en général", a poursuivi Memarsadeghi. "Le régime dira que 'c'est un groupe marginal ou extrémiste d'islamistes', mais comme nous l'avons vu tant de fois auparavant, c'est le régime lui-même qui prend ces mesures pour effrayer et intimider les gens et les empêcher de se mobiliser contre lui."

Elle a accusé, selon un médecin anonyme, plus de 800 écolières d'avoir été empoisonnées par des substances "très graves" qui provoquent des diarrhées et des dommages au système digestif.

"Les régimes autoritaires agissent de la sorte lorsqu'ils se sentent faibles et que la population dans son ensemble s'allie contre eux, et la communauté internationale a la responsabilité à l'heure actuelle d'enquêter sur ce qui se passe", a insisté Mme Memarsadeghi.

Le législateur iranien Alireza Monadi a déclaré que l'existence de la "volonté du diable" d'empêcher les filles d'aller à l'école constituait une "menace sérieuse". Bien qu'il n'ait pas donné de détails, les soupçons se sont portés sur les groupes de la ligne dure qui agissent en tant que gardiens autoproclamés de leur interprétation de l'islam.

Les médias d'État ont rapporté qu'une école de garçons était également visée dans la ville de Borujerd.

En 2014, les gens sont descendus dans les rues de la ville d'Ispahan après une vague d'attaques à l'acide qui semblaient viser à terroriser les femmes qui violaient le code vestimentaire islamique strict du pays. Une enquête judiciaire sur les cas d'empoisonnement est en cours, ont rapporté les médias d'État.