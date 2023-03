Lors d'un sermon devant des fidèles, Gholamali Dorri-Najafabadi a affirmé qu'il n'y avait pas autant de Juifs en Europe à l'époque

Un dignitaire religieux iranien a exprimé des doutes sur le fait que six millions de Juifs aient effectivement été tués pendant la Shoah, lors d'un sermon prononcé dans la ville d'Arak le mois dernier. Gholamali Dorri-Najafabadi, qui est le représentant du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, dans la province iranienne de Markazi, a déclaré qu'il n'y avait pas autant de Juifs en Europe.

Il a affirmé que le chiffre réel se situe autour de 50 ou 60 juifs, et que l'Holocauste a été utilisé comme un "prétexte" pour lutter contre l'Islam, les musulmans et le hijab. Le sermon a été diffusé sur la chaîne iranienne Aftab TV et traduit par le Middle East Media Research Institute (MEMRI).

"Si quelqu'un parle de l'Holocauste, [l'Occident] l'emprisonne, le flagelle, l'exécute, lui inflige une amende.... Si quelqu'un parle du hijab, ils le torturent et le tuent. Ils combattent l'Islam", a déclaré Dorri-Najafabadi.

"[Le nombre de] juifs tués lors de l'Holocauste sous le [règne] d'Hitler n'était pas de six millions. Il n'y avait même pas six millions de Juifs [en Europe] à tuer. Peut-être 60 ou 50 [Juifs] ont-ils été tués. Nous ne voulons pas être antisémites, mais cela a été utilisé comme prétexte. Ainsi, pendant 70 ans, ils ont combattu l'islam, le hijab et les musulmans", a-t-il ajouté.

La négation de la Shoah est un phénomène récurrent en Iran. Khamenei a remis en question la véracité de l'extermination des Juifs par les nazis lors de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste en 2016. Deux ans plus tôt, il avait suggéré que l'Holocauste "n'était pas réel".

L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a lui aussi régulièrement nié la Shoah, tandis que l'actuel président, Ebrahim Raïssi, a refusé en septembre dernier de reconnaître l'existence de l'Holocauste, déclarant dans une interview à l'émission "60 Minutes" sur la chaîne américaine CBS qu'il fallait "enquêter".