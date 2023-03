Exclusif i24NEWS : Israël veut permettre aux Palestiniens d'aller en Arabie Saoudite pour le Hajj

Les Palestiniens de Cisjordanie pourraient prendre un vol direct depuis l'aéroport Ramon de la ville d'Eilat vers l'Arabie Saoudite

Dans le contexte de la récente flambée de violence et d'hostilités entre Israéliens et Palestiniens, et à quelques semaines du mois sacré musulman du Ramadan et de la fête juive de Pessah (Pâque juive), les responsables israéliens réfléchissent à des moyens humains pour apaiser les tensions régionales.

Selon des informations recueillies par i24NEWS, l'une des options examinées par Jérusalem, lors d'une réunion qui s'est tenue la semaine dernière, serait de permettre aux Palestiniens de Cisjordanie de prendre un vol direct depuis l'aéroport Ramon de la ville d'Eilat, dans le sud d'Israël, vers le pèlerinage musulman du Hajj en Arabie Saoudite. Le pèlerinage annuel islamique du Hajj commencera cette année le dimanche 25 juin 2023 et se poursuivra jusqu'au vendredi 30 juin 2023.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

A cette réunion, organisée à la demande du secrétaire militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahou, et du major général Avi Gil, participaient de nombreux responsables de la sécurité israélienne, dont des représentants du Conseil national de sécurité, des Forces de défense israéliennes, du ministère des transports et de l'Autorité aéroportuaire israélienne. Ce vol direct vers l'Arabie Saoudite pourrait également avoir une importance stratégique pour faire progresser la normalisation future entre Jérusalem et Riyad, ainsi que d'autres pays de la région.

Si la décision finale reviendra in fine au gouvernement israélien et à Riyad, les responsables présents considèrent que ces vols d'Eilat vers l'Arabie Saoudite pourraient être organisés en toute sécurité. Le service de sécurité interne d'Israël (Shin Bet) et le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) de l'armée israélienne ont tous deux également recommandé cette initiative.

AFP Des pèlerins palestiniens dans la ville de Rafah avant de quitter pour l'Arabie saoudite

Un document de la réunion, obtenu par i24NEWS, indique les conditions avancées par le Shin Bet et la police israélienne pour opérer les vols et qui prévoient une arrivée par navettes de groupes composés de familles ou de personnes seules de plus de 40 ans.

Lors de cette discussion, a été envisagée une alternative aux vols Israël-Arabie Saoudite pour le Hajj : des vols indirects qui rejoindraient l'Arabie Saoudite via Istanbul.

Les Palestiniens qui ne sont pas résidents israéliens ne pourront pas prendre l'avion à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, la principale plate-forme internationale d'Israël, sans autorisation spéciale.

Aujourd'hui, les Palestiniens passent par la Jordanie pour voyager, un déplacement qui nécessite de transiter par des points de contrôle et qui peut durer des heures. En août 2022, suite aux pressions exercées par les États-Unis pour faciliter les déplacements des Palestiniens, Israël a permis aux Palestiniens de Cisjordanie de se rendre à Chypre sur des vols spéciaux au départ de l'aéroport Ramon. Un plan pilote qui a vu seulement deux de ces vols décoller de Ramon vers Larnaca pour l'instant.