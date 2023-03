L'armée libanaise ne pénètre pas dans les camps de réfugiés palestiniens et laisse aux factions elles-mêmes le soin d'assurer la sécurité

Lors d'affrontements survenus dans la nuit de mercredi dans le camp de réfugiés palestiniens d'Ain al-Helweh, des coups de feu ont été échangés entre membres du Fatah et d'autres groupes islamistes qui se sont soldés par un mort et plusieurs blessés, a déclaré jeudi un responsable palestinien. Ain al-Helweh, qui est régulièrement le théâtre de conflits entre groupes rivaux, abrite plus de 54 000 réfugiés Palestiniens, rejoints ces dernières années par des milliers d'autres fuyant le conflit en Syrie.

Selon une convention de longue date, l'armée ne pénètre pas dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, laissant aux factions elles-mêmes le soin d'assurer la sécurité. Une situation qui engendre des zones de non-droit dans de nombreux camps, et notamment à Ain al-Helweh, connu comme un refuge pour les extrémistes et les fugitifs.

En dépit d'une accalmie aux premières heures du jour, des coups de feu sporadiques pouvaient encore être entendus plus tard dans la matinée. Des hommes armés se sont déployés dans les rues du camp et des écoles gérées par l'UNRWA, ont été fermées. L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens gère plus de 450 000 Palestiniens au Liban, la plupart d'entre eux vivent dans l'un des 12 camps de réfugiés officiels et sont confrontés à diverses restrictions légales, notamment en matière d'emploi.