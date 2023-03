Les Emiratis auraient craint que Netanyahou ne fasse des déclarations publiques contre l'Iran sur leur sol

La visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux Émirats arabes unis a été reportée, en raison des inquiétudes des Émiratis "qui auraient craint qu'elle ne provoque des tensions régionales avec l'Iran", ont déclaré au média Axios trois responsables israéliens proches du dossier.

Le voyage officiel de Benjamin Netanyahou aux Émirats arabes unis a été annulé ou reporté au moins cinq fois.

Lorsque le Premier ministre a repris ses fonctions l'année dernière, il avait déclaré que son premier voyage à l'étranger serait aux Emirats. Fin décembre, le bureau du Premier ministre avait commencé à informer les journalistes sur les détails de ce voyage, prévu pour la deuxième semaine de janvier. Mais le 3 janvier, plusieurs heures la venue du ministre Itamar Ben-Gvir sur le Mont du Temple, le bureau de Netanyahou a annoncé le report de la visite.

AP Photo/Alex Brandon

L'équipe du Premier ministre avait alors indiqué que ce report était lié à des questions logistiques et non pas aux tensions accrues en Israël et à la condamnation, notamment par les pays arabes, de la visite de Ben-Gvir. Or, selon des responsables qui ont requis l'anonymat, les Emiratis souhaitaient que la visite se concentre seulement sur la célébration des accords d'Abraham et sur les relations bilatérales entre les deux pays. Mais Netanyahou voulait, lui, utiliser la visite pour lancer un signal et un avertissement à l'Iran, ont déclaré les sources à Axios.

Selon les responsables israéliens, les Emiratis craignaient que Netanyahou ne fasse des déclarations publiques contre l'Iran sur leur sol et ils auraient décidé de reporter encore une fois la visite officielle.

Le bureau du Premier ministre s'est refusé à tout commentaire. Les sources israéliennes ont toutefois affirmé que Netanyahou se serait engagé à ce que toute visite aux Emirats reste centrée sur les questions bilatérales. Mais les tensions accrues entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie depuis lors ont créé un autre obstacle et retardé le choix d'une nouvelle date.