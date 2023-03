Découverte d'un couloir caché dans la Grande Pyramide de Gizeh

"Ce couloir inachevé a probablement été construit pour soulager le poids de la pyramide sur l'entrée principale"

Les responsables des antiquités égyptiennes ont annoncé jeudi 2 mars la découverte d'un couloir caché de neuf mètres de long et et environ 2,10 mètres de large derrière l'entrée principale de la Grande Pyramide de Gizeh

Ce couloir, qui selon eux pourrait mener sur une autre chambre, a été révélé dans le cadre du projet Scan Pyramids qui, depuis 2015, utilise des technologies modernes, notamment des scanners et des endoscopes, pour scruter l'intérieur de la pyramide. La dernière des sept merveilles du monde antique encore debout.

"Ce couloir inachevé a probablement été construit pour soulager le poids de la pyramide sur l'entrée principale, sept mètres plus bas, et pourrait mener dans une autre chambre ou un autre espace encore non découvert” a déclaré Mostafa Waziri, chef du Conseil suprême des antiquités d'Égypte.

Reuters Couloir découvert dans la pyramide de Gyzeh

De son côté, le ministre du Tourisme égyptien Ahmed Issa tient à confirmer que le pays poursuivra les recherche en utilisant une technologie avancée et des méthodes scientifiques fiables afin de découvrir les secrets de l'Égypte ancienne.

Une découverte qui pourrait n'être ainsi que le commencement de beaucoup d'autres. "Il y a quelque chose d'important, à mon avis, qui peut nous dire pour la première fois que la sépulture de Kheops existe bel et bien et c'est ce que nous pourrions découvrir", s’exclame l'égyptologue Zahi Hawass.

La Grande Pyramide est un tombeau monumental construit vers 2560 avant J.-C, sous le règne du pharaon Khéops. Elle s'élève à 146 mètres, ce qui en fait la plus haute structure construite par l'homme jusqu'à la Tour Eiffel à Paris en 1889.