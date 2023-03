Les attaques au poison contre les écolières viennent des "ennemis" de l'Iran, affirme Raïssi

S'ils n'ont pas cité de pays en particulier, les responsables iraniens utilisent souvent le terme "ennemi" pour désigner les États-Unis et Israël

La vague actuelle d'attaques au poison contre des écolières en Iran est un complot des "ennemis" de Téhéran pour créer la peur dans les écoles du pays, a déclaré vendredi le président Ebrahim Raïssi. "L'ennemi veut susciter la peur dans les écoles et créer le chaos dans divers domaines par le biais de l'insécurité et d'une atmosphère de peur et de désespoir", a affirmé l'agence de presse d'État IRNA, citant Raïssi dans ses premiers commentaires sur la question.

S'ils n'ont pas cité de pays en particulier, les responsables iraniens utilisent souvent le terme "ennemi" pour désigner les États-Unis et Israël. Raïssi a affirmé qu'il avait chargé les ministres de l'intérieur et du renseignement d'enquêter sur les empoisonnements et de "déjouer cette conspiration en présentant un rapport rapide et précis au peuple."

Des centaines de cas de détresse respiratoire ont été signalés parmi les écolières à travers l'Iran au cours des trois derniers mois, et un responsable gouvernemental a déclaré que les empoisonnements pourraient être une tentative de forcer la fermeture des écoles de filles dans le pays. Les gouvernements américain et allemand ont exprimé leur profonde inquiétude et ont appelé l'Iran à enquêter sur ces incidents.

En réponse, le ministre iranien des affaires étrangères a condamné la réaction "interventionniste" de Washington et de Berlin, les accusant de poursuivre "la guerre composée de l'ennemi" contre l'Iran. "La grande nation iranienne connaît très bien les larmes de crocodile !" a écrit Hossein Amir-Abdollahian sur Twitter.

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian

Jeudi, 21 étudiantes ont été emmenées à l'hôpital après avoir été empoisonnées dans leur dortoir dans la ville de Karaj, tandis qu'au moins 10 écoles de filles ont été la cible d'attaques par empoisonnement dans les villes de Téhéran et d'Ardebil mercredi. Certains Iraniens, dont d'éminents militants, ont accusé le régime d'être responsable de ces attaques. Ils estiment que ces empoisonnements, qui surviennent plus de cinq mois après les manifestations qui se sont étendues à tout l'Iran à la suite de la mort de Mahsa Amini, sont délibérés et constituent une forme de "vengeance" contre les écolières qui ont participé aux manifestations.