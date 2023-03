Cisjordanie : un Israélien légèrement blessé dans un attentat près de Hébron cette nuit

Le terroriste est toujours en fuite

Un citoyen israélien de 65 ans a été légèrement blessé pendant la nuit de vendredi à samedi après avoir reçu une balle alors qu'il était à bord de sa voiture au carrefour de Beit Hagai près de Hébron en Cisjordanie, a rapporté le porte-parole de Tsahal.

Le terroriste est toujours en fuite.

Les portes-paroles de France, d’Allemagne, d’Italie, de Pologne, du Royaume-Uni et d’Espagne expriment leur vive préoccupation face à la poursuite et l’intensification des violences dans les territoires palestiniens.

Wisam Hashlamoun/Flash90 Tsahal à Hébron

"Nous condamnons fermement les récents attentats terroristes qui ont provoqué la mort de citoyens israéliens. Le terrorisme ne saurait en aucun cas être justifié. Nous condamnons également fermement les violences aveugles des colons israéliens contre les civils palestiniens, y compris la destruction de leurs maisons et de leurs biens. Nous sommes attristés par toutes les pertes de vies humaines. Ces actes ne peuvent conduire nulle part, si ce n’est à davantage de violences. Leurs auteurs doivent rendre des comptes et être poursuivis en justice. Toutes les actions unilatérales qui menacent la paix et les incitations à la violence doivent cesser", indique le communiqué.

La région connaît actuellement un regain de tensions, avec pas moins de 14 Israéliens tués dans des attentats islamistes en un mois.