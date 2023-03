Le premier navire autonome imprimé en 3D à Abu Dhabi

Hydra a été exposé lors de la 7e édition du salon de la défense navale et de la sécurité maritime (Navdex) qui s'est tenue à Abu Dhabi

Abu Dhabi a lancé le premier navire autonome imprimé en 3D nommé Hydra, qui a été produit localement. Conçu et fabriqué dans son usine de la zone industrielle de Mussafah, le navire de surface sans pilote (USV) mesure environ 4 mètres de long et 1,5 mètre de large. Il s'agit d'un USV multifonctionnel modulaire évolutif, qui peut être déployé pour la sécurité, la surveillance et la reconnaissance.

Le navire autonome a été réalisé pour la protection d'installations offshore, de navires, d'usines de dessalement, d'îles privées ou encore de yachts. Hydra, qui utilise un système de propulsion à jet d'eau, peut transporter différents types de charges utiles non létales ainsi que des systèmes de caméra et de radar.

La coque et le pont ont été imprimés sur "Mega II", la plus grande imprimante 3D à bras robotique au monde, qui a été mise en service en janvier dans les installations d'Al Seer Marine à Abu Dhabi.

Selon un responsable de l'unité commerciale Al Seer Marine Innovation and Capability Developments, une nouvelle ère de l'impression 3D a commencé et aura un impact sur des industries telles que la marine, la sécurité et la défense, l'art et la culture, les chemins de fer et l'automobile ainsi que les agences spatiales et l'industrie aéronautique. Récemment, Hydra a été exposé lors de la septième édition du salon de la défense navale et de la sécurité maritime (Navdex) à Abu Dhabi.