L'Égypte accueille l'expo internationale de sports 2023

"Nous avons une grande stratégie pour gérer économiquement l'activité sportive avec le secteur privé"

Les amateurs de sport, les entreprises de fitness et les investisseurs ont eu un avant-goût de la compétition en Égypte à l'occasion de la première exposition internationale de sports 2023, qui s'est tenue la semaine dernière. "C'est la plus grande exposition sportive du monde arabe et de l'Afrique", a déclaré Hazem Hamada, directeur de l'exposition.

L'exposition a deux objectifs. "Tout d'abord un objectif économique, car nous essayons d'attirer tous les acteurs de l'industrie du sport", a-t-il expliqué à i24NEWS. "Nous avons fait venir des représentants d'institutions sportives en Égypte et dans les pays arabes, ainsi que des investisseurs désireux d'investir dans des produits et des services, que ce soit dans le sport, les clubs ou les usines. Le second objectif est social, car nous encourageons les gens à pratiquer des sports en Égypte", a-t-il ajouté.

"Nous avons une grande stratégie pour gérer économiquement l'activité sportive avec le secteur privé", a déclaré le ministre égyptien de la jeunesse et des sports, Ashraf Sobhy.

"Le secteur privé égyptien détient la franchise d'un grand nombre d'entreprises américaines, qui exposent des équipements de gymnastique ainsi que de nombreux autres produits. Nous répondons également aux demandes du marché avec ces entreprises", a-t-il noté.

L'expo a également été l'occasion de faire du marketing auprès des professionnels. "Nous apprenons à nous connaître, à nous parler et à discuter des besoins des athlètes professionnels", affirme Hany Qesses, directeur général de Mintra.

"Je suis heureux maintenant parce qu'avant, pour assister à des événements sportifs et à de grandes expositions comme celle-ci, nous devions nous rendre à l'étranger, par exemple en Allemagne", a conclu Hany Emam, responsable de l'entraînement chez Space Fitness.