Lloyd Austin en Jordanie, première étape de sa tournée au Moyen-Orient

Cette tournée vise à exprimer le soutien de Washington à ses principaux alliés dans la région face à la menace croissante de l'Iran

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, est arrivé dimanche soir en Jordanie, première étape d'une tournée au Moyen-Orient qui le mènera également en Égypte et en Israël. Selon les responsables américains, cette tournée vise à exprimer le soutien de Washington à ses principaux alliés dans la région face à la menace croissante de l'Iran.

Lors de leur rencontre, le roi Abdallah a affirmé à Lloyd Austin que la recrudescence de la violence en Cisjordanie "menaçait la stabilité régionale". Il a également demandé l'aide des Etats-Unis afin de lutter contre le trafic de drogue à la frontière avec la Syrie, alimenté selon lui par des milices soutenues par l'Iran.

Peu avant son départ pour la Jordanie, le secrétaire à la Défense à la Défense avait indiqué dans un tweet son intention "de réaffirmer l'engagement des Etats-Unis envers la stabilité régionale et l'avancement d'intérêts communs avec nos alliés et partenaires".

Dans un autre tweet posté un peu plus tard lors de son arrivée en Jordanie, le secrétaire à la Défense a écrit : "Le partenariat stratégique entre les États-Unis et la Jordanie est solide. Je vais travailler à faire avancer nos intérêts communs et à obtenir des résultats positifs pour les deux pays."

D'après le site Al-Monitor, la tournée de Lloyd Austin vise à dissiper les doutes des dirigeants moyen-orientaux quant à l'engagement de l'administration Biden envers les besoins sécuritaires de la région, après des restrictions sur les ventes d'armes et le déclin de la présence militaire américaine en Afghanistan et dans le golfe Persique.

Le déplacement du ministre américain de la Défense intervient au lendemain d'une visite surprise du président de l'état-major interarmées, le général Mark Milley dans le nord de la Syrie samedi, et une autre en Israël, vendredi.