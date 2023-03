Au moins 400 élèves et étudiants sont tombés malades depuis novembre

Le guide suprême iranien a déclaré, lundi, que si la série d'empoisonnements présumés dans des écoles de filles s'avérait délibérée, les coupables devraient être condamnés à mort pour avoir commis un "crime impardonnable". C'est la première fois que l'ayatollah Ali Khamenei, qui a le dernier mot sur toutes les questions d'État, s'exprime publiquement sur ces empoisonnements présumés, qui ont commencé à la fin de l'année dernière et ont rendu malades des centaines d'enfants.

Les responsables iraniens n'ont reconnu l'existence de ces incidents qu'au cours des dernières semaines et n'ont fourni aucun détail sur l'identité des suspects ou sur les produits chimiques utilisés, le cas échéant. "Si l'empoisonnement d'étudiants est prouvé, ceux qui sont derrière ce crime doivent être condamnés à la peine capitale et il n'y aura pas d'amnistie pour eux", a déclaré Khamenei, selon l'agence de presse publique IRNA.

Les autorités ont reconnu que des attaques présumées avaient eu lieu dans plus de 50 écoles, dans 21 des 30 provinces iraniennes depuis novembre. Le ministre iranien de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, a déclaré ce week-end que des "échantillons suspects" avaient été recueillis par les enquêteurs, sans donner plus de précisions. Il a appelé la population à rester calme et a accusé des ennemis qu'il n'a pas nommés "d'inciter à la peur pour miner la République islamique".

M. Vahidi a déclaré qu'au moins 52 écoles avaient été touchées par les empoisonnements présumés, tandis que les médias iraniens ont évalué le nombre d'écoles à plus de 60. Au moins une école de garçons aurait été touchée.

https://twitter.com/i/web/status/1630516010510868486 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'Iran a imposé des restrictions strictes aux médias indépendants depuis le début des manifestations nationales contre le régime en septembre, ce qui rend difficile la détermination de la nature et de la portée des empoisonnements présumés. Selon différentes sources, au moins 400 écoliers sont tombés malades depuis novembre. Aucun décès n'a été signalé.