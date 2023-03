Quatre étudiants palestiniens arrêtés pour avoir rejoint le Hamas afin d'attaquer des Israéliens

L'un d'eux a suivi un entraînement militaire en Turquie et en Syrie

Le service de sécurité intérieure du Shin Bet a indiqué lundi avoir arrêté quatre étudiants de Cisjordanie soupçonnés d'avoir été recrutés par des terroristes du Hamas en Turquie pour les aider à mener des attaques terroristes en Israël.

Ahmed Mahmoud Abu Salah, 24 ans, habitant de Cisjordanie, a été arrêté après son retour d'une longue période d'études universitaires en Turquie. L'enquête du Shin Bet révèle que pendant son séjour, Abu Salah a été recruté par le Hamas, avec l'aide d'un de ses membre, Iyad A'adin Akre, et a suivi un entraînement militaire en Turquie et en Syrie, qui comprenait une formation aux armes et l'apprentissage de la fabrication d'explosifs, afin de perpétrer des attaques contre des Israéliens.

Avant le retour d'Abu Salah en Cisjordanie, il a rencontré en Turquie un haut responsable du Hamas qui lui a demandé de recevoir des armes et des fonds et de recruter des terroristes supplémentaires pour mener des attaques. Après son arrestation, trois autres Palestiniens de Cisjordanie ont été arrêtés avec la coopération de Tsahal. Il s'agit de Uys Mahmoud Abu Salah, 20 ans, Saleh Mahmoud Abu Salah, 23 ans, et Hossein Foaz Akre, âgé de 25 ans.

Shin Bet Les étudiants arrêtés par le Shin Bet, soupçonnés d'avoir été recrutés par le Hamas pour commettre des attentats à la bombe en Israël

Au terme de l'enquête du Shin Bet, des actes d'accusation ont été déposés contre les quatre individus. L'enquête a également révélé que les quatre Palestiniens étaient en contact en Turquie avec Abada Abu Salah, le fils d'un haut responsable du Hamas dans le pays.

Le Shin Bet a déclaré "prendre au sérieux les tentatives de l'organisation du Hamas à l'étranger de recruter de jeunes résidents de Cisjordanie, qui poursuivent des études universitaires, à des fins terroristes contre l'État d'Israël". "Le Shin Bet continuera de travailler avec l'armée et la police israéliennes pour contrecarrer ces activités mettant en danger la sécurité de l'État", a conclu le service de sécurité intérieure.