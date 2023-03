"Tout ce qui se passe en Israël est un signe de la fin de cette entité" (Hezbollah)

Hassan Nasrallah a indiqué qu'il soutenait la candidature de son allié, l'ancien ministre Sleiman Frangié, pour le poste de président du pays

Le secrétaire général du groupe terroriste libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah, a évoqué la loi sur la peine de mort pour les terroristes adoptée par Israël en lecture préliminaire, la qualifiant de "démarche stupide". "Cette loi ne fera qu'augmenter le désir et la motivation des Palestiniens à mener des actions de djihad, elle ne les dissuadera vraiment pas", a-t-il déclaré dans un discours télévisé.

"Tout ce qui se passe en Israël est un signe de la fin de cette entité. Israël croit qu'il menace les Palestiniens avec une loi sur la peine de mort pour les terroristes, mais il ignore que cela va accroître la résistance", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le chef du Hezbollah a affirmé soutenir la candidature de son allié, l'ancien ministre Sleiman Frangié, à la présidence au Liban, privé de chef d'Etat depuis plus de quatre mois.

"Le candidat naturel que nous soutenons dans l'élection présidentielle et qui remplit nos critères est le ministre Sleiman Frangié", a annoncé le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah dans un discours télévisé. Il a tenu à souligner que cet homme politique prosyrien, de confession chrétienne et qui a été entre autres ministre de l'Intérieur et de la Santé, n'était pas "le candidat du Hezbollah" mais celui soutenu par sa formation.

AP Photo/Hassan Ammar

Le pays en plein effondrement économique est sans président depuis plus de quatre mois en raison des divergences politiques entre le Hezbollah et ses adversaires. Hassan Nasrallah a souligné qu'il n'acceptait pas "un président imposé par l'étranger" et réitéré qu'il voulait un président qui ne "poignarde pas dans le dos la résistance", faisant avec ce mot référence à sa formation.

Le mandat du président Michel Aoun, également parvenu à la présidence en 2016 après plus de deux ans de blocage par le camp du Hezbollah qui voulait l'imposer, a expiré le 31 octobre.