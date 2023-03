Quatre morts dans une frappe de drone sur une zone contrôlée par l'Iran en Syrie

On ne sait pas encore si les personnes décédées étaient des civils ou des combattants

Une frappe de drone a touché mercredi une zone de l'est de la Syrie contrôlée par des factions soutenues par l'Iran, tuant quatre personnes et en blessant huit, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire a indiqué que la frappe s'est produite dans la ville de Deir Ezzor, dans l'est du pays. On ignore encore si les personnes décédées étaient des civils ou des combattants.

"Quatre personnes ont été tuées et huit blessées dans une frappe de drone près d'une usine d'armes et d'un camion chargé d'armes qui appartiennent à des groupes soutenus par l'Iran", a déclaré Rami Abdel Rahman, de l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

La frappe a visé une partie de la ville qui abrite des résidences de hauts commandants iraniens et d'officiers supérieurs du groupe terroriste du Hezbollah libanais, ainsi qu'un hôpital iranien où sont soignés des patients atteints de choléra, a précisé M. Abdel Rahman.

Plusieurs sources rapportent que le nombre de personnes tuées s'élèverait à huit. Les médias d'État ont également indiqué qu'une mine terrestre avait explosé dans le même quartier, faisant un nombre indéterminé de victimes. "Un certain nombre de citoyens ont été tués et blessés lorsqu'une mine terrestre posée par des terroristes a explosé dans le quartier d'Al-Hamidiya à Deir Ezzor", a rapporté l'agence de presse d'État SANA. L'agence a également publié des photos de la scène de l'explosion montrant des dommages importants à un bâtiment voisin et à une voiture.

Mardi, une frappe aérienne, que la Syrie impute à Israël, a touché l'aéroport de la ville d'Alep, l'obligeant à interrompre ses opérations. Les informations rapportées indiquent que la frappe visait des livraisons d'armes iraniennes.