Plusieurs obus ont été tirés sur des positions terroristes

L'armée israélienne a visé mercredi des positions terroristes dans le sud de la bande de Gaza en réponse à une bombe qui visait des soldats et non aux tirs de roquettes de la nuit dernière sur Israël, comme l'ont rapporté précédemment les médias palestiniens. Au cours d'une activité d'ingénierie de routine des terroristes ont fait exploser une bombe à proximité des forces israéliennes. La bombe, qui pourrait avoir été placée à une date antérieure, a explosé à vingt mètre d'un engin et de soldats de l'armée israélienne dans la zone située à l'est de Khan Younes, ont révélé des sources à i24NEWS. Il s'agit apparemment du contexte des tirs d'artillerie de l'armée israélienne et non d'une réponse à la roquette.

Aucune victime n'est à déplorer parmi les forces israéliennes. Deux membres du groupe terroriste du Hamas ont été légèrement blessés par la riposte israélienne. Suite à cet incident, il a été décidé d'évacuer complètement tous les travaux agricoles dans la zone de la clôture.

"Il y a peu, une information a été reçue concernant l'activation d'un engin explosif près d'une force de Tsahal dans la zone de sécurité à la frontière de la bande de Gaza, pendant une activité des forces israéliennes à l'ouest de la clôture. Nos forces n'ont subi aucune perte. Des chars de Tsahal ont attaqué une position militaire de l'organisation terroriste Hamas dans le sud de la bande de Gaza. Les détails de l'événement sont en cours d'examen", a déclaré Tsahal dans un communiqué.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les sirènes d'alerte ont retenti à Nir Am, petite localité israélienne située à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza, à la suite d'un tir de roquette identifié à partir de ce territoire sous le contrôle du Hamas, a indiqué l'armée israélienne.