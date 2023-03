Des personnes ont crié des slogans insultants à l'encontre des forces de sécurité palestiniennes, les qualifiant de "prostituées" et d'"espions" d'Israël

Les forces de sécurité palestiniennes en Cisjordanie ont tiré des gaz lacrymogènes mercredi, pendant les funérailles d'un terroriste du Hamas, Abdel Fatah Hussein, 49 ans, éliminé par Israël. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Naplouse, au nord de la Cisjordanie, scandant des slogans contre l'Autorité palestinienne.

Zain Jaafar / AFP Des hommes armés palestiniens défilent lors des funérailles d'Abdel Fatah Hussein Khroushah à Naplouse, le 8 mars 2023.

La veille, Khroushah, qui a été identifié comme l'auteur de l'attaque qui a coûté la vie à deux Israéliens dans la ville de Huwara le 26 février, a été tué avec cinq autres terroristes palestiniens au cours d'intenses combats lors d'un raid israélien à Jénine.

Pendant les funérailles, des personnes ont crié des slogans insultants à l'encontre des forces de sécurité palestiniennes, les qualifiant de "prostituées" et d'"espions" d'Israël. Des officiers palestiniens ont alors tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, selon des journalistes sur place, tandis que le corps de Khroushah était transporté dans une ambulance.

Le porte-parole des services de sécurité palestinien, Talal Dweikat, a déclaré que les officiers sont intervenus lorsqu'une dispute a éclaté après qu'"un groupe sans lien avec la famille du martyr a enlevé le corps et l'a mis au sol". "Une altercation s'est produite alors qu'ils chantaient contre l'autorité nationale (palestinienne) et les services de sécurité, au lieu de maudire l'occupation (israélienne) qui commet des crimes contre notre peuple", a ajouté M. Dweikat.

Pendant ce temps, à Jénine, des foules ont défilé dans les rues lors des funérailles des cinq autres terroristes palestiniens tués mardi, tous des hommes âgés d'une vingtaine d'années. Des hommes armés masqués se trouvaient parmi les milliers de personnes en deuil. L'armée israélienne et l'agence de sécurité intérieure Shin Bet ont déclaré avoir effectué un raid distinct mardi dans un camp de réfugiés à Naplouse et avoir arrêté deux des fils de Khroushah "soupçonnés d'avoir aidé et planifié l'attaque terroriste".