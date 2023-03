Le pronostic vital d'un Franco-irlandais détenu en Iran serait engagé

Bernard Phelan, 64 ans, a été arrêté en octobre alors qu'il était en déplacement et reconnu coupable de "fournir des informations à un pays ennemi"

Le pronostic vital de Bernard Phelan, un Franco-irlandais détenu depuis octobre dans une prison iranienne, est engagé, a affirmé mardi sa sœur, Caroline Massé-Phelan, dans un communiqué, en demandant "sa libération immédiate pour raisons humanitaires".

"La santé de Bernard devient très préoccupante et son pronostic vital est engagé", écrit Caroline Massé-Phelan, en mentionnant "ses problèmes cardiaques et sa vue" qui "se détériorent dans des conditions difficiles de détention", et "son état psychique qui sombre de jour en jour dans la dépression".

Bernard Phelan, 64 ans, a été arrêté en octobre alors qu'il était en déplacement et reconnu coupable de "fournir des informations à un pays ennemi", une accusation qu'il nie. Il est détenu dans une cellule à Mashhad, dans le nord-est du pays. Jusqu'à présent, les demandes répétées du ministère français des Affaires étrangères pour le faire libérer sont restées lettre morte.

Bernard Phelan avait entamé une grève de la faim et de la soif début janvier, avant de la suspendre à la demande de sa famille, inquiète d'une issue fatale face à des autorités iraniennes inflexibles. "Lors d'une première audience le 20 février, le juge l'a condamné à 3 ans et demi de prison mais a déclaré qu'il bénéficierait d'une grâce du tribunal pour des raisons humanitaires en raison de son âge et de sa mauvaise santé", souligne sa sœur.

"Le 26 février, Bernard a de nouveau été présenté au tribunal, avec un préavis de 20 minutes et sans son propre avocat mais toujours un avocat du régime. On lui a dit qu'il ne serait pas gracié et que sa peine avait été portée à 6 ans et demi. Aucun document de la procédure judiciaire n'a été publié", rapporte-t-elle.

Il reste à ce jours encore six détenus français ou binationaux à être incarcérés en Iran, après la libération en février de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah. Arrêtée en Iran en juin 2019, la scientifique avait été condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale. Sa libération est intervenue quelques jours après l'annonce par le gouvernement iranien d'une grâce en faveur d'un "nombre important" de condamnés.

Parmi ces prisonniers français figure également Benjamin Brière, détenu en Iran depuis mai 2020 et condamné à huit ans d'emprisonnement pour espionnage. Acquitté de toutes charges en appel le 15 février dernier, il est cependant toujours emprisonné, au grand dam de ses proches qui dénoncent "une situation ubuesque".

La France a nettement durci le ton envers Téhéran ces derniers mois, appelant à la libération immédiate de ses ressortissants considérés par Paris comme des "otages" du régime iranien.