"Au Moyen-Orient, les clients accordent plus d’importance qu’ailleurs à la sécurité, donc la demande pour ces produits est plus importante"

Le World Police Summit a ouvert ses portes à Dubaï, le 7 mars et pour deux jours, avec plus de 250 exposants de 100 pays. Il est le plus important évènement mondial consacré aux technologies de sécurité utilisées par la police et les services de secours. Sur place, représentant des gouvernements, capitaines d’industrie et ingénieurs, dont sept entreprises israéliennes avec parmi elles des poids lourd tels que la société d'équipement militaire Rafael ou encore SG Communication mais aussi de nombreuses sociétés françaises.

Par exemple, et alors que, en 2022, le nombre d’incendies a explosé dans le monde, l'entreprise israélienne Aquestia, qui promet aux pompiers des rendements d’utilisation d’eau beaucoup plus efficaces, présente ses innovations. “Au Moyen-Orient, les clients accordent plus d’importance qu’ailleurs à la sécurité, donc la demande pour nos produits est plus importante ici. D’autant qu’aujourd’hui, les Emirats sont ouverts aux technologies israéliennes, et notre développement ici est assez rapide”, explique Sony John, directeur commercial d'Aquestia.

La défense des intérêts marchands occupe une place grandissantes dans les les politiques publiques du Golfe, et les firmes françaises sont particulièrement prisées pour leurs technologies infrarouges et leurs caméras thermiques, notamment pour protéger les navires des pirates: “Notre système installé sur une côte va permettre de détecter les pirates et d’envoyer cette information qui sera relayée à bord du bateau, permettant à l’équipage de se mettre en sécurité", explique Hervé Berthelot responsable développement Moyen-Orient chez HGH Systems. "C’est ce que nous faisons en installant nos systèmes sur les plateformes off-shore de pétrole sur le Golfe persique où nous permettons ainsi au personnel de la plateforme off-shore, s’il y a une attaque ou une détection de menace, de se mettre au moins en sécurité”.

“Il va y avoir une forte demande pour ces produits "de sécurité" partout dans le monde, et pas seulement dans les pays qui sont confrontés de manière permanente aux menaces d’ordre sécuritaire et aux attaques terroristes", analyse Zana Sadar Directeur des exportation pour Arma Kontrol.