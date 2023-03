Les Émirats et le Kurdistan irakien veulent "approfondir leur relation"

Les deux dirigeants avaient "examiné les perspectives d'avancement de la coopération entre les deux parties"

Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, a discuté des relations diplomatiques avec le président de la région du Kurdistan irakien, Netchirvan Barzani, jeudi à Abu Dhabi. L'Agence de presse des Émirats a rapporté jeudi que les deux dirigeants avaient "examiné les perspectives d'avancement de la coopération entre les deux parties".

La réunion, qui s'est tenue au palais Qasr al-Shati, a permis de discuter de la situation en Irak et dans la région du Kurdistan, des relations entre Erbil et Bagdad et des opportunités d'investissement, selon un communiqué publié par la présidence de la région du Kurdistan.

"Les deux parties ont convenu que la résolution des problèmes entre Erbil et Bagdad contribuerait à la stabilité politique et économique de l'Irak et ouvrirait des perspectives de progrès plus larges", indique le communiqué.

Safin Hamed/AFP Les Kurdes irakiens commémorent le cinquième anniversaire du référendum sur l'indépendance de la région du Kurdistan à Erbil

Ils ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements dans la région et "ont souligné l'importance de renforcer la coopération entre toutes les parties afin de maintenir la paix et la stabilité et de résoudre les conflits", ajoute le communiqué.

Les dirigeants ont également discuté des possibilités d'investissement pour le secteur privé des Émirats arabes unis et de l'expansion des échanges commerciaux entre les Émirats, l'Iraq et la région du Kurdistan.

Le mois dernier, le président des Émirats arabes unis a déclaré que la nation du Golfe soutiendrait l'Iraq dans la réalisation de ses intérêts lors d'une réunion avec le premier ministre Mohammed Chia al-Soudani. À cette occasion, les deux hommes auraient affirmé leur "vision identique" des différends et des crises régionales et souligné l'importance des efforts diplomatiques en faveur de la stabilité.