L'Iran et l'Arabie saoudite vont rétablir leurs relations diplomatiques et rouvrir leurs ambassades respectives d'ici deux mois, ont rapporté vendredi les médias iraniens. Il s'agit d'une décision importante après des années de rupture entre les deux pays - dont les relations diplomatiques ont pris fin en 2016.

Selon l'annonce de l'Iran, ses ministres des Affaires étrangères et de l'Arabie saoudite devraient se rencontrer peu après le renouvellement des relations. Le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, a remercié la Chine pour son rôle dans "le rétablissement des relations diplomatiques entre Téhéran et Riyad".

"Le monde ne s'arrête pas de tourner pendant que nous sommes occupés ici par des luttes de pouvoir et des affrontements - certainement pas le pire des ennemis. L'Iran et l'Arabie saoudite se sont mis d'accord pour renouveler leurs relations, ce qui est très mauvais pour Israël et pour l'ensemble du monde libre", a réagi le président de la commission des affaires étrangères et de la sécurité, le député Yuli Edelstein.

Depuis avril 2021, l'Irak a accueilli une série de réunions entre responsables de la sécurité des deux puissances rivales pour rapprocher les deux pays. Dans leur communiqué conjoint, l'Iran et l'Arabie saoudite "remercient la République d'Irak et le Sultanat d'Oman d'avoir accueilli des pourparlers entre les deux parties en 2021 et 2022, ainsi que les dirigeants et le gouvernement de la République populaire de Chine pour avoir accueilli et soutenu les pourparlers menés dans ce pays".

Téhéran et Ryad soutiennent des parties rivales dans plusieurs conflits dans la région, notamment au Yémen. L'Iran a une influence prépondérante en Irak et au Liban et soutient militairement et politiquement le régime en Syrie.