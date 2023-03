L'année dernière, Nasrallah avait accusé le roi d'Arabie saoudite de terrorisme

Le chef du groupe terroriste libanais Hezbollah a salué vendredi la reprise des relations entre l'Iran, qui le soutient, et l'Arabie saoudite, son rival de longue date, estimant qu'il s'agissait un "bon développement" qui pourrait "aider" à la résolution des crises "au Liban, en Syrie, au Yémen et dans la région".

L'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé vendredi rétablir leurs relations diplomatiques d'ici deux mois à l'issue de pourparlers en Chine, après des années d'hostilité, qui ont menacé la stabilité dans le Golfe et provoqué de fréquents conflits politiques au Liban. "C'est une bonne chose", a déclaré le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une allocution télévisée. "Nous sommes convaincus que cela ne se fera pas à nos dépens".

Nasrallah a précisé que toutes les implications de cette mesure n'étaient pas encore connues, assurant cependant que le Hezbollah était "heureux". "C'est un développement important, bien sûr, et s'il suit son cours naturel, il pourrait ouvrir des horizons dans toute la région, y compris au Liban", a-t-il ajouté. Le Hezbollah a été créé au Liban par les Gardiens de la révolution iraniens en 1982 et constitue un élément clé de l'alliance régionale de Téhéran.

L'année dernière, Nasrallah avait accusé le roi d'Arabie saoudite de terrorisme, au beau milieu de l'une des crises politiques les plus profondes entre les États arabes du Golfe et le Liban. De son côté, Riyad avait appelé Beyrouth à mettre fin à l'influence du "Hezbollah terroriste" sur l'État.

L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite ont rompu leurs liens il y a plus de sept ans après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Ryad d'un célèbre religieux chiite.

La Maison Blanche a également "salué" l'annonce de vendredi mais "il reste à voir si l'Iran remplira ses obligations", a déclaré un porte-parole, alors que Paris a appelé Téhéran "à renoncer à ses actions déstabilisatrices", selon une déclaration.

Ces derniers mois, les Émirats arabes unis et le Koweït avaient, eux aussi, repris leurs relations diplomatiques avec l'Iran.

En revanche la nouvelle a refroidi Israël, et le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a jugé que "l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran (était) un échec total et dangereux de la politique étrangère du gouvernement."