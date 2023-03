Les factions palestiniennes saluent le rapprochement entre Téhéran et Riyad

L'OLP estime que la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays "porte un coup sévère à la politique du gouvernement israélien de droite"

Les factions arabes palestiniennes ont salué ce week-end la décision de l'Iran et de l'Arabie saoudite de rétablir leurs relations diplomatiques. "La présidence palestinienne apprécie le rôle de la Chine qui a contribué à la conclusion de l'accord", a indiqué le bureau du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans un communiqué. "Nous espérons que l'accord conduira à la stabilité et renforcera l'atmosphère positive dans la région".

Tayseer Khaled, un haut fonctionnaire du Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP) de l'OLP, a exprimé l'espoir que cette initiative constitue "une étape majeure pour relever les défis économiques, politiques et sécuritaires auxquels le Moyen-Orient est confronté", a rapporté le Jerusalem Post.

Khaled a félicité la Chine pour cette "grande réussite", affirmant que l'accord "porte un coup sévère à la politique d'hégémonie poursuivie par les administrations américaines successives et à la politique du gouvernement israélien de droite".

Khalil al-Haya, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que l'accord saoudo-iranien constituait un "pas important vers l'unification des rangs de la communauté musulmane". Cet accord "renforcera la sécurité et l'entente entre les pays arabes et islamiques et contribuera à la stabilité de la région", a-t-il ajouté.

"Ce pas important est dans l'intérêt de la cause palestinienne et soutient la fermeté de notre peuple face à l'occupation et à son agression permanente contre notre terre, notre peuple et nos lieux saints", a déclaré M. Haya dans un communiqué cité par le Jerusalem Post.

ATTA KENARE / AFP À Téhéran, un homme tient un journal local qui publie en première page l'accord conclu entre l'Iran et l'Arabie saoudite sous l'égide de la Chine pour rétablir les liens, signé la veille à Pékin, le 11 mars 2023.

L'Iran a annoncé vendredi qu'il avait accepté de rétablir les liens diplomatiques avec l'Arabie saoudite. Les deux pays rouvriront leurs ambassades à Riyad et à Téhéran dans les 60 jours, ont rapporté les médias iraniens, affirmant que l'accord avait été conclu lors d'une récente réunion en Chine.

Si de nombreuses sources affirment que l'Arabie saoudite a eu des contacts en coulisses avec Israël ces dernières années, les Saoudiens ont démenti ces rumeurs avec véhémence. Riyad insiste pour qu'Israël accepte l'initiative de paix saoudienne de 2002, qui stipule que 22 pays arabes normaliseront leurs relations avec Israël en échange d'un retrait israélien de Cisjordanie.