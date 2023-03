Iman, la princesse de Jordanie se marie ce soir

Son fiancé est à la tête d'une fortune estimée entre 10 et 20 millions de dollars

La princesse jordanienne Iman bint Abdullah II et son fiancé Jameel Alexander Thermiotis se marient ce dimanche. Une grande cérémonie aura lieu au palais du roi en présence de 150 invités. Iman est la fille aînée du roi Abdallah II et de la reine Rania, et il s'agit du premier mariage de leur foyer.

La cérémonie sera retransmise en direct sur Jordan TV à 18 heures, heure locale.

La semaine dernière, le palais a organisé une fête à l'occasion du henné pour la princesse, à laquelle ont assisté des membres de la famille royale jordanienne, des membres de la famille et des amis. La reine Rania a notamment partagé des photos de sa fille sur les réseaux sociaux.

Parmi les invités figuraient Rajwa Al Saif, la fiancée du prince héritier de Jordanie Hussein bin Abdullah, ainsi que les sœurs du roi Abdallah II, la princesse Aisha bint Hussein, la princesse Zein bint Hussein et leur mère et la princesse Muna Al Hussein.

Office of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah / AFP Henné de la princesse Iman

Jameel Alexander Thermiotis, le fiancé d'Iman est originaire de l’île Andros, en Grèce, son grand-père serait parti en Amérique latine après la Seconde Guerre mondiale pour y faire fortune. A seulement 28 ans, sa fortune personnelle est estimée entre 10 et 20 millions de dollars.