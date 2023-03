Le bal de Vienne organisé à Dubaï pour sa 1ère fois au Moyen-Orient

20 couples de débutants ont participé aux danses

Dubaï a accueilli pour la première fois le célèbre bal de Vienne, mondialement connu pour son raffinement culturel et sa liste d'invités inégalée. Plus de 600 personnes y ont participé, dont la crème de la société des Émirats arabes unis. L'événement s'est tenu dans la salle de bal Al Joud du Hilton Dubai Al Habtoor City.

C'est également la première fois que le bal était organisé au Moyen-Orient. Le bal a notamment l'habitude de se délocaliser. La soirée a débuté par une réception et un dîner de gala, puis près de 20 couples de débutants ont participé aux danses. Certains des artistes et interprètes autrichiens et internationaux les plus recherchés, notamment l'Association du Ballet de l'Opéra de Vienne, l'Orchestre symphonique des forces armées autrichiennes et le Len Phillips Swing Orchestra de Londres, faisaient partie du spectacle. Les invités ont pu assister à de nombreux spectacles de danse de salon, folklorique, latino-américaine et de ballet.

Les billets se sont vendus à 500 dollars l'unité.

Le bal de l'opéra de Vienne est l'évènement le plus important de la saison des bals de Vienne chaque année, avec le bal du Philharmonique. Sa tradition remonte en 1815, au moment du congrès de Vienne. À la suite de cet événement politique, les artistes de l'opéra organisent des événements de danse. Le nom vient du fait que l'empereur n'aurait pas dû danser car il craignait des conditions tumultueuses comme aux bals de l'opéra de Paris. Johann Strauss II dirige l'orchestre de l'opéra, et lorsque son frère Eduard Strauss donne pour la première fois l'Opern-Soirée-Polka, les fauteuils sont écartés et il y a de la danse.

Depuis 2011, l'Orchestre philharmonique de Vienne participe également à l'ouverture.