Après l'Arabie saoudite, l'Iran espère rétablir ses relations avec Bahreïn

L'Iran a indiqué qu'il espère rétablir ses liens avec Bahreïn qui a rompu ses relations diplomatique avec le régime islamique en 2016 pour soutenir l'Arabie saoudite, a annoncé lundi sa diplomatie, après le rapprochement annoncé la semaine dernière entre Téhéran et Ryad. "Avec l'atmosphère positive régnant dans la région à la suite de la reprise des relations avec l'Arabie, on s'attend à ce que ce développement positif se produise avec d'autres pays de la région, y compris Bahreïn", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, lors d'un point de presse.

L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite ont rompu leurs liens il y a plus de sept ans après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants dans la République islamique à la suite de l'exécution par Ryad d'un célèbre religieux chiite. D'autres pays du Golfe parmi lesquels Bahreïn, les Emirats arabes unis et le Koweït ont par la suite réduit leurs liens diplomatiques avec Téhéran pour soutenir Ryad.

Vendredi, Téhéran et Ryad ont annoncé rétablir leurs relations diplomatiques d'ici deux mois à l'issue de pourparlers en Chine. Téhéran, satisfait du rapprochement avec les Saoudiens, estime que "les relations entre l'Iran et Bahreïn ne font pas exception à cette règle", a ajouté M. Kanani. Ces derniers mois, les Emirats et le Koweït avaient repris leurs relations diplomatiques avec l'Iran.

"La reprise des relations politiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite montre l'efficacité et le succès de la solution diplomatique pour résoudre les malentendus", a indiqué M. Kanani.

Bahreïn a accusé à plusieurs reprises l'Iran d'avoir soutenu un soulèvement chiite contre le pouvoir sunnite afin de renverser le gouvernement de Manama, une accusation niée par Téhéran.